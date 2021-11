Max Keizer à laBITconf 2021

Max Keizer, est un fidèle journaliste américain, cinéaste et ancien agent de change bitcoin et évangélisateur de Bitcoin, qui lors des précédents événements de la laBITconf a été présent. Cette année, il n’a pas fait exception et a commencé sa participation avec l’énergie qui le caractérise. Dans le même temps, il a soutenu le gouvernement de Nayib Bukele pour avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale.

En ce sens, Keizer a poursuivi sa présentation en disant que dans un avenir pas trop lointain, il y aura des gouvernements qui rivaliseront pour exploiter et accumuler du Bitcoin. Il a également abordé la question de l’impression monétaire et de l’inflation qui affecte de nombreux citoyens dans le monde.

Pour sa part, il a souligné comment les gens profitent des avantages du Bitcoin lors de l’utilisation de cette crypto-monnaie. Soulignant cela, Bitcoin a toujours privilégié l’anonymat et les interactions sans avoir besoin de confiance ou d’autorisation. En même temps, il offrait la possibilité d’opérer pour la première fois dans l’histoire en dehors du gouvernement avec un nouveau type de monnaie.

Les gouvernements interdisent Bitcoin par peur selon Max Keizer

Au cours de l’entretien, il a également souligné à quel point les gouvernements craignent l’adoption massive de Bitcoin par leurs citoyens. En particulier, qu’ils y voient une alternative à l’inflation. Pour cette raison, il considère qu’il y aura beaucoup de pression qui s’exercera autour d’elle pour interdire l’utilisation de la crypto-monnaie. Cependant, il était très insouciant à ce sujet. Puisqu’il considère que les mêmes États finiront par s’intéresser au cryptoactif pour étoffer leurs trésors personnels.

Il a également évoqué la possibilité que Bitcoin puisse reprendre cette nouvelle monnaie mondiale à l’avenir. Partant du fait qu’il ne nécessite pas de permis et résiste à la censure, vous pourriez en faire une unité comptable et une monnaie mondiale.

Fuir l’inflation

De son côté, il a souligné comment les citoyens du monde fuient l’inflation, s’abritant dans le Bitcoin alors que l’émission massive de monnaie fiduciaire par les banques centrales semble n’avoir aucune limite. Selon ce que Keizer a expliqué dans laBITconf, l’impression monétaire est la base de la grande escroquerie pyramidale qui se traduit par un grand effondrement hyperinflationniste des monnaies fiduciaires contre des actifs tels que Bitcoin. Soulignant que Bitcoin a une offre limitée et est entièrement décentralisé.

En fait, il a suggéré que la Russie pourrait commencer à extraire du Bitcoin, puis les États-Unis continueraient sur ses traces. Parce que vous ne le laisserez pas « s’enrichir tout seul ».

Par conséquent, il a réitéré ses félicitations au président d’El Salvador, Nayib Bukele, pour la récente approbation de la loi qui établit le Bitcoin comme monnaie légale. En outre, il pense que le pays connaîtra dans trois ans un développement économique exponentiel, peut-être jamais vu auparavant dans son histoire.

Fiat est une illusion vide

Avant de mettre fin à sa participation à la BITconf 2021, Keizer a déchiré un billet d’un dollar américain devant tous les participants tout en faisant valoir le fait. Expliquer que la monnaie fiduciaire est une illusion creuse et que l’économie du dollar est soutenue par la haine et les armes de guerre.

Et il a ajouté que Bitcoin est volatil, mais a une garantie de valeur à long terme car il a « une garantie mathématique qui va augmenter son pouvoir d’achat ». Il a également ajouté qu’avec la récente hausse du prix du Bitcoin à 60 000 $, cela pouvait être compris comme un signe que nous sommes au bord d’un scénario inflationniste sur le point de s’effondrer.

