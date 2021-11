Au cours de ce qui s’avère être une semaine incroyable de son point de vue, Max Kilman a prolongé son contrat à Wolverhampton Wanderers jusqu’en 2026. La nouvelle survient quatre jours seulement après que le défenseur a marqué son premier but en Premier League alors que les Wolves battaient Everton 2-1.

À 24 ans, la prime de Kilman approche à grands pas, et tout le monde en Premier League peut le dire. Le défenseur central des Wolves devient de plus en plus un élément permanent de l’équipe énergique de Bruno Lage. Et il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne soit reconnu comme un acteur clé dans les rangs du club de Midland.

Max Kilman signe un nouveau contrat avec Wolverhampton Wanderers

Ce qui fut dit?

Clairement ravi d’avoir récompensé Kilman avec un nouveau contrat, le directeur technique Scott Sellars a déclaré : « Notre premier objectif était de récompenser Max pour ce qu’il fait sur le terrain. Il est arrivé à l’Académie tardivement dans son développement, mais il a vraiment démarré et il est important que nous récompensions les joueurs pour leur succès, et conservions également nos talents.

« Quand nous avons fait venir Max, il avait du potentiel. Il avait des capacités techniques et physiques, et pendant qu’il était à l’essai, nous pouvions voir qu’il était un grand garçon, alors nous pensions qu’il pourrait se développer, mais là où il doit, c’est à son honneur, sa mentalité et son désir de s’améliorer. Il a été très patient dans ce processus, et son développement a été fantastique, c’est donc quelque chose dont nous sommes tous très fiers.

«En fin de compte, vous faites passer des joueurs et l’objectif est de les faire entrer dans l’équipe première, mais y arriver en tant que jeune garçon issu du football hors championnat, dans une équipe pleine d’internationaux, montre sa concentration et son éthique de travail. Nous espérons que d’autres jeunes joueurs pourront voir ce que Max a fait, et cela montre qu’il y a du talent en dehors des académies, nous sommes donc toujours à la recherche du prochain Max.

« Cette saison, il gagne en confiance à chaque match. Auparavant, il entrait et sortait de l’équipe, mais n’a jamais laissé tomber l’équipe, et il commence régulièrement maintenant. Il grandit à chaque match et a complété le tout lundi en marquant son premier but, ce qui lui fait énormément honneur.

Kilman cherchera désormais à aller de l’avant et à devenir un élément crucial de la poursuite des Wolves d’une place européenne cette saison.

