Max Life lance le plan de pension Saral avec une protection financière garantie – Vérifier les caractéristiques

Max Life Insurance a annoncé aujourd’hui le lancement de «Max Life Saral Pension», un régime de rente individuelle immédiate non lié et non participante à prime unique. Ce produit de rente immédiate garantit un revenu régulier à l’âge d’or et offre aux particuliers la possibilité de maintenir leur style de vie avant et après la retraite avec l’assurance d’un revenu garanti aussi longtemps que le preneur d’assurance vit.

Selon les résultats de la récente enquête de Max Life intitulée “ India Protection Quotient 3.0 ” en association avec KANTAR, dans le contexte de Covid-19, environ 52% des zones urbaines de l’Inde épargnent pour “ retraite / sécurité de la vieillesse ”. La société affirme que le produit a été lancé à un moment où une grande partie de la société montre une tendance à assurer sa stabilité financière future.

Prashant Tripathy, MD et PDG Max Life Insurance déclare: «Le régime de retraite Max Life Saral est conforme à la vision de l’IRDAI pour les assureurs d’introduire un produit de rente simple et immédiat qui peut offrir des fonctionnalités adaptées et standardisées pour la commodité financière d’un individu après la retraite. Ce produit si nécessaire et percutant aidera les Indiens à atteindre leur indépendance financière et à profiter d’un style de vie confortable pendant leurs années de retraite.

Ce plan s’applique également aux clients qui prévoient une retraite anticipée. Le plan est disponible pour les clients dans la tranche d’âge d’entrée de 40 à 80 ans. Il existe deux options disponibles dans le cadre de la police – une rente viagère unique et une rente conjointe. «Max Life Saral Pension» offre en outre aux clients la possibilité de choisir parmi l’un des quatre modes de versement de rente disponibles – mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Le produit offre également une “ prestation de rachat ” – une option de rachat au moment du diagnostic de maladie grave – si le rentier ou son conjoint ou l’un des enfants du rentier reçoit un diagnostic de l’une des maladies graves couvertes, comme spécifié (en vertu du régime). , le rentier aura alors l’option de retirer 95 pour cent du prix d’achat (prime unique) à titre de prestation de rachat.

Dans le cadre de la rente viagère unique, un revenu fixe garanti au début de la police sera versé au rentier tout au long de sa vie. Le paiement du revenu cessera au décès du rentier et la totalité du prix d’achat sera versée au prête-nom au décès du rentier. En vertu de l’option sur la vie conjointe, un revenu fixe garanti à la mise en place de la police sera versé tant qu’au moins un des rentiers est en vie. Le paiement du revenu cessera au décès du dernier survivant et la prestation de décès, 100 pour cent du prix d’achat sera versé au prête-nom au décès du dernier survivant (rentiers).

Principales caractéristiques du plan de pension Max Life Saral:

1. Revenu garanti pour répondre à vos besoins tant que vous vivez.

2. Possibilité de recevoir un revenu à vie dans le cadre d’une seule vie ou d’une rente réversible.

3. Recevoir le remboursement de la prime au décès – après le décès du rentier en cas de vie unique et du dernier survivant en cas de vie conjointe, la prime unique de la police est retournée au prête-nom / héritiers légaux.

4. Possibilité de choisir le mode de paiement – annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel à terme échu, selon les besoins et les exigences de l’individu.

5. Option de renonciation au diagnostic de maladie grave

