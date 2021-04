Max Life lance un régime d’assurance-vie avec des avantages financiers améliorés – Voir les détails

Le candidat peut choisir le mode de règlement des sinistres, le stade des sinistres parmi un montant forfaitaire, un revenu mensuel, une partie forfaitaire et une partie du revenu mensuel.

Max Life Insurance a annoncé aujourd’hui le lancement du «Max Life Smart Secure Plus Plan», un plan d’assurance-vie complet qui offre des avantages financiers améliorés et personnalisés en fonction des besoins des clients du nouvel âge.

Il s’agit d’un régime d’assurance-vie individuelle à prime pur risque non lié, sans participation et qui offre aux titulaires de police de multiples avantages nouveaux et améliorés tels que “ l’option de rupture de la prime ”, la “ valeur de sortie spéciale ”, le choix du paiement des sinistres pour le prête-nom.

Le plan offre également aux assurés le choix d’une «valeur de sortie spéciale» en vertu de laquelle ils peuvent choisir de quitter à un moment donné pour recevoir toutes les primes remboursées pour la prestation de protection de base. En outre, les assurés peuvent choisir de suspendre le paiement de la prime tout en restant couvert, deux fois pendant la période de paiement de la prime en choisissant l’option «Premium Break». Le candidat peut choisir le mode de règlement des sinistres, le stade des sinistres parmi un montant forfaitaire, un revenu mensuel, une partie forfaitaire et une partie du revenu mensuel.

Séparément, lors de la sélection de la variante «Remboursement des primes», permettrait le remboursement des primes totales payées pour la prestation de base à la fin de la durée de la police sur la vie assurée survivant pendant la durée de la police. Disponible pour les assurés âgés de 18 à 65 ans, le plan offre également une couverture contre le diagnostic de maladie en phase terminale avec paiement accéléré de la couverture vie de base jusqu’à Rs 1 crore. Les autres caractéristiques comprennent la rémunération limitée, la couverture en cas de décès par accident, une augmentation de la durée de la police de 50 à 67 pour les clients qui n’optent pas pour le remboursement des primes, entre autres.

Aalok Bhan, directeur et directeur du marketing, Max Life déclare: «Le« plan Max Life Smart Secure Plus »répond aux préférences changeantes des clients en matière de personnalisation et d’avantages personnalisés dans la nouvelle ère de la protection. Permettant aux clients de ne payer que pour les avantages qui correspondent à leurs besoins, le plan offre la liberté de concevoir un plan de protection en fonction de leurs besoins financiers individuels. »

Principales caractéristiques du plan Max Life Smart Secure Plus

1. Option de pause de prime, option de valeur de sortie spéciale, choix du prête-nom pour le mode de paiement des réclamations

2. Indemnité de maladie terminale, couverture accident à salaire limité, complément d’assurance volontaire

3. Couverture à long terme, possibilité de payer les primes selon la convenance, variante de retour de prime

4. Renonciation à vie maximale de l’avenant Premium Plus, de l’avenant Maladie grave et invalidité Max Life

