Max Lucado et Andrea Lucado : soucis COVID – 4 pratiques qui aideront votre préadolescent à surmonter l’anxiété

Je n’ai pas besoin de vous dire qu’à cause de COVID-19, notre monde a radicalement changé. Grâce aux vaccins, nous commençons à sortir dans ce nouveau monde pour découvrir la suite. Et ça fait un peu peur.

En fait, les médecins ont découvert qu’un tiers des adolescents de 13 à 18 ans souffraient d’un trouble anxieux. Les médecins ont également découvert que beaucoup de ces adolescents ont commencé à ressentir de l’anxiété à un plus jeune âge, généralement vers 11 ans et certains aussi jeunes que sept ans.

Dans notre tentative de réintégrer une existence plus normale, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas les seuls à nous sentir intimidés et nerveux ; nos enfants aussi souffrent d’anxiété et nous devons leur fournir des conseils fiables et accessibles pour les journées stressantes.

L’inquiétude est quelque chose que nous et nos enfants pouvons surmonter. La Bible nous offre ces conseils et nous pouvons aider nos pré-adolescents à gérer leurs inquiétudes en les dirigeant vers la fidélité de Dieu.

L’apôtre Paul le savait. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul voulait que ses amis sachent qu’ils n’avaient pas à se soucier de leur vie parce que Dieu prenait soin d’eux. Voici ce qu’il dit dans Philippiens 4:4-9 :

Soyez toujours plein de joie dans le Seigneur. Je le répète, soyez plein de joie.

Laissez tout le monde voir que vous êtes doux et gentil. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais priez et demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin, en remerciant toujours.

Et la paix de Dieu, qui est si grande que nous ne pouvons pas la comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.

Frères et sœurs, pensez aux choses qui sont bonnes et dignes de louange. Pensez aux choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, belles et respectées. Faites ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que je vous ai dit et ce que vous m’avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous.

Dans “Anxious for Nothing (Young Readers Edition)”, vous et vos enfants découvrirez comment surmonter l’anxiété et embrasser la paix durable de Dieu en pratiquant quatre choses que Paul nous dit de faire dans cette Écriture.

Il n’y a rien de mal à se préparer pour demain. Ce n’est pas mal non plus d’avoir une saine préoccupation pour demain. Mais s’inquiéter va au-delà de la préparation et de l’inquiétude saine.

J’aime utiliser l’acronyme CALM pour m’aider à me souvenir de ses instructions.

C – Célébrer Dieu et sa bonté. Au verset 4, Paul dit “Soyez toujours pleins de joie dans le Seigneur”. Lorsque nous nous souvenons de qui est Dieu et de ce qu’il a fait, nous pouvons nous sentir remplis de joie d’une manière qui nous donne envie de le célébrer à travers notre adoration.

A – Demandez à Dieu de vous aider. Au verset 6, Paul dit : « Priez et demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin. Lorsque nous prions et demandons de l’aide à Dieu, nous laissons Dieu nous enlever nos soucis. Nous n’avons pas à les porter nous-mêmes.

L- Regardez du bon côté. Le verset 6 contient également la phrase « Toujours remercier. » Se souvenir de remercier Dieu pour les bonnes choses dans notre vie nous aide à voir nos situations avec plus de positivité.

M – Méditez sur les bonnes choses. Au verset 8, Paul dit : « Pensez aux choses qui sont bonnes et dignes de louange. Pensez aux choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, belles et respectées. Lorsque nous méditons sur de bonnes choses, notre cerveau et notre cœur se sentent plus en paix.

Lorsque des craintes concernant l’avenir s’insinuent dans votre esprit ou dans l’esprit de votre enfant, rappelez-vous, ainsi qu’à vos proches, d’être remplis de joie en sachant que Dieu est bon et que Dieu a le contrôle. Rappelez-vous ce que Dieu a déjà fait pour vous et célébrez qu’il est capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire.

Lorsque nous nous concentrons sur nos bénédictions, peu importe à quel point la vie est difficile, notre attitude envers la vie devient plus lumineuse. Prenez une seconde pour compter vos bénédictions en ce moment. Pensez à ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Ta famille? Amis? Un bon petit déjeuner ?

Vos bénédictions peuvent être grandes ou petites. Tout cela compte comme de la gratitude. Et ces rappels de sa fidélité vous aident à contrôler vos inquiétudes. En découvrant les outils de Dieu pour gérer l’anxiété, vous et vos enfants augmenterez vos chances d’avoir une vie heureuse et remplie de joie.

Andrea Lucado, la fille de Max Lucado, est une écrivaine indépendante basée à Austin, au Texas. Elle a coécrit Anxious for Nothing Young Readers Edition et est l’auteur de « Leçons d’anglais : le chemin tortueux de la croissance vers la foi ». Plus plus visitez www.AndreaLucado.com