Max Mara présentera la collection Resort 2022 à Ischia – WWD

Qui ne voudrait pas faire un voyage sur l’île d’Ischia, s’est demandé Ian Griffiths, directeur créatif de Max Mara.

C’est précisément ce que lui et son équipe ont fait pour présenter la collection resort 2022 de la marque, avec un spectacle qui se tiendra ce soir dans l’impressionnant Hôtel Mezzatorre, surplombant le golfe de Naples et niché dans une ancienne tour de guet du XVIe siècle.

Les restrictions COVID-19 ont obligé Max Mara à renoncer à son spectacle de villégiature prévu à Saint-Pétersbourg l’année dernière, mais la société a réussi à orchestrer l’événement à Ischia, le terrain de jeu de la société à la mode depuis les années 50, tout comme l’Italie commence à voir les résultats positifs du déploiement de la campagne de vaccination. L’événement a été soigneusement planifié, la sécurité étant toujours une priorité, avec seulement environ 80 invités attendus au spectacle en plein air, qui sera suivi d’un dîner.

La société a adopté la publicité aérienne lundi alors qu’un petit avion a survolé toute la journée avec un panneau indiquant «Max Mara Loves Ischia» et il est sûr de dire que l’événement était destiné à attirer l’attention sur l’île et à contribuer à lancer la saison estivale ici. . Tout le monde a envie de repartir et de voir le monde, et Ischia pourrait très bien être un premier arrêt.

En effet, la collection resort s’appelle « Local Color » et s’inspire des voyages, évoqués par l’écrivain Truman Capote dans ses contes du même nom. Les symboles du récit sont ses Cygnes, de belles femmes qui ont mené une vie fascinante. Comme l’a dit Griffiths, cependant, Max Mara s’adresse à la femme moderne qui a une vie bien remplie. Et un international pour démarrer. Le chiffre d’affaires de Max Mara en 2020 s’élevait à 1,2 milliard d’euros et les exportations représentaient 60% des ventes. Le groupe dispose d’un réseau de 2 500 magasins dans plus de 100 pays.

Le film de la série sera réalisé par Ginevra Elkann et sera disponible le 1er juillet. Le réalisateur a fait ses débuts avec « Magari », sorti en 2019, a étudié à la London Film School et a travaillé avec Anthony Minghella et Bernardo Bertolucci. La boucle est bouclée, elle est également la petite-fille de Marella Agnelli, l’un des célèbres cygnes de Capote.

Max Mara fête ses 70 ans cette année. Les célébrations ont débuté en février avec un défilé numérique qui a été filmé au musée du design La Triennale de Milan.

Auparavant, à partir de la saison pré-automne 2015, le groupe italien de mode féminine a organisé des défilés à New York, Londres, Shanghai, Reggio Emilia – où il a son siège – et Berlin.