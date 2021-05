Max Mosley, 1940-2021 · .

Max Mosley, ancien président de la FIA et auparavant pilote de course et responsable de l’équipe de F1, est décédé à l’âge de 81 ans.

Pendant 16 ans de 1993 à 2009 en tant que président de la FIA, Mosley a été la principale figure de l’instance dirigeante mondiale du sport automobile. Il a supervisé d’importants changements de sécurité qui ont sauvé d’innombrables vies en Formule 1 et au-delà, et a négocié des accords Concorde qui dictaient les conditions financières et de diffusion de toutes les équipes de F1.

C’est le travail de rendre les voitures de course plus sûres qui a occupé une grande partie des premières années de travail de Mosley. Il a été élu pour la première fois président de la FISA – l’ancien bras sportif de l’institution – en 1991, avant de remporter l’élection présidentielle de la FIA deux ans plus tard.

La mort d’Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger au cours de la saison 1994 de Formule 1 a stupéfié le sport et le monde. Les premiers décès lors d’un week-end de course de F1 pendant plus d’une décennie ont incité Mosley à former le groupe consultatif d’experts pour améliorer toutes les questions de sécurité et à faire passer des changements réglementaires importants à l’apogée de la course monoplace.

Des alliés improbables: le deuxième mandat d’Ecclestone et MosleyMosley a débuté en 1997. Cette période de quatre ans a été dominée par une longue bataille avec la Commission européenne, qui soupçonnait le contrôle du sport automobile par l’instance dirigeante d’être anticoncurrentiel. Cela a été réglé en 2000, lorsque la FIA a accepté un rôle uniquement réglementaire en charge de la F1, les questions commerciales étant confiées à Bernie Ecclestone.

L’ancien propriétaire de l’écurie Brabham F1 avait cofondé l’Association des constructeurs de Formule 1 (FOCA) en 1974. L’entrepreneur Ecclestone, bien sur le chemin du concessionnaire de voitures d’occasion à la cheville ouvrière milliardaire de F1, a noué une relation de travail improbable et fructueuse avec le Avocat formé à Oxford.

Pendant ce temps, le travail de la FIA dans des domaines autres que la course automobile se diversifiait de plus en plus. Sous la direction de Mosley, il s’est fortement impliqué dans les progrès de la sécurité routière et a introduit le programme d’essais de collision EuroNCAP.

Son quatrième et dernier mandat, de 2005 à 2009, a peut-être été son plus controversé. De plus en plus en désaccord avec les équipes de F1 sur les coûts, les choses se sont terminées au Grand Prix des États-Unis 2005 où la majorité des équipes, toutes équipées de pneus Michelin, ont découvert que leur caoutchouc était incapable de résister aux forces du dernier virage sur la route d’Indianapolis. cours. Sept des 10 équipes ont retiré leurs voitures, et plusieurs d’entre elles ont pointé du doigt Mosley pour ne pas avoir réussi à trouver une solution.

La seconde moitié de la décennie a été une période de profonde rancœur politique en Formule 1. En réponse à la crise financière mondiale de 2007-08, Mosley a fait pression pour des réductions de coûts drastiques, à un moment où des équipes de fabricants bien financées dépensaient des sommes énormes. Le sport a été secoué par une série de controverses massives: le scandale «Spygate» de McLaren en 2007; l’affaire «Crashgate» dont Renault était au centre en 2009, et une autre impliquant Mosley la même année.

La publication par News of the World de détails salaces sur la vie sexuelle de Mosley dans un article en première page en mars 2008 a mis Mosley sous une énorme pression pour qu’il démissionne. Il ne l’a pas fait, mais a choisi de ne pas demander un autre mandat à la fin de l’année. Il s’est consacré à faire campagne contre l’intrusion de la presse, et en moins de deux ans, des révélations sur les pratiques journalistiques de News of the World ont conduit à la fermeture du journal.

Avant son rôle le plus célèbre, Mosley était lui-même un coureur et a fait un départ en F1 hors championnat en 1969. Mais il était conscient qu’il ne pouvait pas égaler les stars du jour et a créé à la place son propre constructeur de voitures de course.

L’équipe de mars de Mosley a remporté deux courses de F1 La création de March, qui allait remporter deux victoires en F1 en tant qu’entité d’usine, a établi les liens de Mosley dans le sport automobile en vendant des voitures à des clients dans plusieurs catégories. Cela l’a également conduit à travailler avec Ecclestone pour la première fois et à créer l’OFAC, et lui a donné suffisamment de poids politique pour lui permettre de poursuivre sa propre carrière politique dans les années quatre-vingt.

Cependant, une voie vers la politique dominante n’a jamais semblé une option réaliste à cause de sa naissance. Il était le fils du fasciste britannique Oswald Mosley, qui a épousé l’aristocrate Diana Mitford en Allemagne nazie à la maison du ministre de la propagande Joseph Goebbels.

Mosley a été impliqué dans d’autres batailles juridiques avec les journaux dans les mois précédant sa mort. Fin 2020, la Haute Cour a rejeté son action en justice contre le Daily Mail relative au procès News of the World. Deux ans plus tôt, le Mail avait révélé une brochure électorale de 1961, publiée par Mosley à l’appui d’un candidat du parti d’extrême droite Union Movement de son père, qui contenait des déclarations racistes sur les immigrés.

Sa vie devrait figurer dans un film documentaire dont la sortie est prévue en juillet de cette année, intitulé: «Mosley: It’s Complicated».

Mosley laisse dans le deuil son épouse Jean Taylor et son fils Patrick; leur premier fils Alexander est décédé en 2009.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: