Max Mosley, ancien président de la FIA et propriétaire de l’écurie F1, décède à 81 ans · .

Max Mosley, l’ancien président controversé de la FIA, est décédé à l’âge de 81 ans. On lui avait précédemment diagnostiqué un cancer.

Après une courte carrière de pilote de course, Mosley a ensuite été impliqué dans la création de l’équipe de Formule 1 de mars. Après avoir brièvement quitté le sport pour poursuivre une carrière politique, il a remporté l’élection à la présidence de l’instance dirigeante du sport automobile en 1991.

Mosley est resté dans le rôle jusqu’à la fin de 2009, quand il a choisi de ne pas se présenter à l’élection.

Pendant cette période, Mosley a présidé une période d’examen minutieux du sport après la mort d’Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger en 1994. Mosley a poussé à travers une série de changements aux voitures et aux pistes destinés à améliorer la sécurité des conducteurs.

Son approche intransigeante l’a placé au centre de nombreuses controverses au cours des années suivantes, notamment les amères retombées du Grand Prix des États-Unis de 2005, où toutes les voitures à moins de six se sont retirées en raison de préoccupations concernant des pannes de pneus.

En 2009, la FIA était en conflit avec un groupe d’équipes alors que Mosley tentait d’introduire de nouvelles règles drastiques destinées à réduire les coûts. C’est à cette époque que News of the World, un tabloïd britannique, a publié des détails extraordinaires sur sa vie sexuelle en première page.

Bien que Mosley ait résisté aux pressions pour démissionner à cause du rapport, il n’a pas demandé un autre mandat à la présidence et Jean Todt a été élu à sa place à la fin de l’année. Mosley a poursuivi avec succès un procès contre News of the World, qui a ensuite été clôturé après que des détails aient été révélés sur les pratiques de piratage téléphonique employées par ses journalistes.

Cependant, Mosley est revenu aux yeux du public en 2018, lorsque des détails ont émergé d’un dépliant de campagne qu’il a publié en 1961 prônant des politiques racistes. Mosley, le fils du politicien fasciste Oswald Mosley, a déclaré à Channel 4 à l’époque: “Si ce dépliant est authentique, j’en suis responsable et il n’aurait pas dû être publié.”

Il fait l’objet d’un documentaire sur sa vie, «It’s Complicated», qui doit sortir en juillet.

Todt a déclaré qu’il était «profondément attristé par le décès de Max Mosley».

«Il était une figure majeure de la F1 et du sport automobile», a poursuivi Todt. «En tant que président de la FIA pendant 16 ans, il a fortement contribué au renforcement de la sécurité sur piste et sur route. Toute la communauté FIA lui rend hommage. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille. »

Un porte-parole de la Formule 1 a déclaré: «Nous sommes attristés d’apprendre que l’ancien président de la FIA Max Mosley est décédé. Un personnage énorme dans la transition de la Formule 1. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette triste période.

Cet article sera mis à jour.

