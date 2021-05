Max Mosley est décédé à 81 ans

L’ancien patron de la course automobile de Formule 1 Max Mosley est décédé à l’âge de 81 ans, selon des articles de journaux britanniques lundi.

Mosley, le plus jeune fils d’Oswald Mosley, le leader du mouvement fasciste britannique dans les années 1930, était pilote de course et avocat avant de devenir président de la Fédération Internationale de l’Automobile, l’instance dirigeante de la Formule 1, de 1993 à 2009.

Le Guardian rapporte qu’après 2008, lorsque des histoires sur sa vie sexuelle sont apparues dans la presse britannique, ainsi que des allégations non fondées concernant des connotations nazies, il est devenu un militant de haut niveau pour des contrôles stricts de la presse.

Bernie Ecclestone, ancien PDG du groupe de Formule 1 et partenaire de Mosley depuis de nombreuses années, a confirmé la nouvelle à BBC Sport. «C’est comme perdre une famille, comme perdre un frère, Max et moi.

«Je suis content d’une certaine manière parce qu’il a souffert trop longtemps. Il a fait beaucoup de bonnes choses non seulement pour le sport automobile, mais aussi [car] industrie. Il était très doué pour s’assurer que les gens construisaient des voitures sûres », a ajouté l’ancien champion de la F1.

Rapport en cours…