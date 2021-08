Max Muncy frappe deux circuits et les Dodgers prennent le contrôle de Citi Field

in

L’offensive du Dodgers a eu un dimanche de Ligue majeure. Et le Max (Muncy et Scherzer) se combinent pour remporter une autre victoire.

Le premier des deux, le joueur de premier but et deux fois sélectionné au All-Star Game, Max grignotant ce soir couronne une série de rêves. Dans les deux premiers matchs 9-3 et deux ont marqué.

Jusqu’au début du septième de “Sunday Night Baseball”, le frappeur droitier avait déjà ajouté deux autres coups sûrs en quatre présences au bâton.

Dans la même deuxième manche, Muncy a rejoint la fièvre des home run commencée par Justin Turner et suivi de Will Smith pour son 24e home run de la saison. Un changement de vitesse et 420 pieds était trop pour Citi Field.

Max Muncy – Dodgers de Los Angeles (24) pic.twitter.com/b14ZfEaBD7 – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 15 août 2021

Incidemment, il a traîné Trea Turner (3-3 à la septième manche), une autre qui aujourd’hui est redevenue la même qui est tombée amoureuse de Los Angeles.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En haut de la sixième manche Muncy Il a de nouveau levé le cerf-volant (home run) et a porté le ballon jusqu’à 408 pieds face à un changement de près de 92 mph de Yennsy Diaz. Il y en a déjà 25 en 2021.

Max Muncy – Los Angeles Dodgers (25) pic.twitter.com/udbD8YrOVL – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 16 août 2021

Et tu sais quoi? Dans le processus, il a ramené Trea Turner sur le chemin du homeplate!

Rien, quoi faire Muncy Vous ne pouvez pas apporter beaucoup de changements, et lorsque les Dodgers sont en mode “en feu”, rien ne fonctionne contre eux.