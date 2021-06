Max : Notre aileron avant ne fléchit pas autant que les autres

Bien qu’il y ait beaucoup de discussions continues sur les ailes arrière, Max Verstappen tenait à garder les ailes avant à l’ordre du jour également en Azerbaïdjan.

L’aileron arrière flexible de Red Bull devrait être interdit d’ici le Grand Prix de France, car une plainte de Mercedes a conduit la FIA à introduire un test plus rigoureux qui empêchera éventuellement les équipes d’utiliser un aileron arrière capable de se plier. et en bas.

Mercedes n’était pas entièrement convaincu que l’aileron arrière Red Bull actuel serait autorisé à être utilisé dans les rues de Bakou, il existe donc une menace de protestation si les Silver Arrows persistent à obtenir les nouveaux tests introduits dès que possible.

S’adressant à Sky Sports lors de la journée des médias en Azerbaïdjan, Verstappen a profité de l’occasion pour non seulement rappeler à tout le monde que Red Bull avait jusqu’à présent une voiture légale tout au long de la saison 2021, mais également pour déclarer qu’elle n’était pas la seule équipe à avoir des ailes flexibles.

C’était une référence indirecte à l’aile avant de Mercedes, qui a également été considérée comme impliquant beaucoup de mouvements sur la base de certaines images de la caméra embarquée.

🗣 “Je n’y suis jamais monté sur le podium alors il est temps de changer ça. Voyons à quel point nous sommes compétitifs.” @Max33Verstappen anticipe le #AzerbaijanGP 💪🇦🇿 pic.twitter.com/8fKHtRu3Gh – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 2 juin 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

“C’est ce que c’est”, a déclaré Verstappen. “Je peux comprendre, bien sûr, que d’autres personnes se penchent sur les choses alors que nous faisons du bon travail avec la voiture cette saison.

« Donc, je peux comprendre les gens qui se plaignent. Mais tout est dans les règles jusqu’à présent. Il n’y a rien de mal que nous ayons fait. Bien sûr, ils essaient de nous ralentir.

« Il faut avoir une vue d’ensemble. La partie la plus importante et la plus dominante de la voiture est l’avant et nous ne fléchissons pas autant que les autres équipes là-bas. »

Après une performance lamentable au Grand Prix de Monaco où Mercedes a perdu le contrôle sur les deux fronts du Championnat du monde, ils ont brossé un tableau de plus de malheur à venir à Bakou.

Mais, Verstappen pense que ce ne sera pas le cas.

“Ils ont toujours une très bonne voiture”, a-t-il déclaré.

« Monaco ne leur a jamais vraiment convenu, ils ont un empattement très long, ce qui n’est pas étonnant par là.

« Mais dans l’ensemble, pour le reste de la saison, il semble que ce soit un outil assez puissant.

“Ils ont remporté beaucoup de championnats, donc ils savent ce qu’ils ont à faire et je m’attends vraiment à ce qu’ils rebondissent fort.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !