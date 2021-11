Max Peraza sera l’un des chanteurs préférés de ce 2022

Max Peraza s’annonce comme l’un des grands de 2022 | Courtoisie

Le soliste Max Peraza et sa Bandononona, s’annonce pour devenir l’un des chanteurs préférés du public en 2022, il a de nouveaux projets avec lesquels il en surprendra plus d’un, notamment avec une chanteuse et femme d’affaires gâtée par les internautes.

Max Peraza est devenu un éminent chanteur Dans le beau port de Mazatlán, Sinaloa d’où il est originaire, précisément d’où il a ravi le public grâce à sa voix romantique, l’une de ses chansons les plus connues est « Qué Adiós (Tu ne vis plus en moi) », initialement interprétée par Yuri .

Récemment, il a été partagé pour Show News que la chanteuse et femme d’affaires Noelia prévoyait un projet spécial « Románticas con mis Amigos », auquel Max Peraza participera, grâce à sa voix puissante et angélique, l’interprète de « Nobody like you » brille maintenant.

En plus de Peraza, d’autres voix célèbres de l’émission collaboreront également, comme Adrián Chaparro, qui est l’auteur-compositeur-interprète du tube « Gracias », qui a atteint le sommet du Grupo Firme avec lequel Max a récemment collaboré.

Ce nouveau projet de Noelia qu’elle prépare depuis longtemps, va devenir l’un des plus populaires, notamment grâce à la combinaison des voix qui y participeront, pour le moment seule cette petite information a été partagée.

Ceux qui ont eu l’occasion de connaître une partie de « Románticas con mis Amigos » seront ravis de savoir avec quelle mélodie Max Peraza et Noelia collaboreront.

Rencontrez le chanteur Max Peraza

Le chanteur de musique régionale mexicaine est né à Mazatlán, Sinaloa, Mexique le 21 août 1985, il a commencé sa carrière en 2006 alors qu’il n’avait que 18 ans, faisant ses débuts avec le groupe Rancho Viejo, ayant comme tubes :

Ma fille gâtée avec quel droit m’épargne la douleur

Grâce à son style, le jeune homme de 36 ans a gagné l’affection du public grâce à son charisme et surtout sa voix puissante, qui s’identifie par ses chansons romantiques et certaines de dépit, qu’il interprète avec passion, comme toutes ses mélodies.

Avec Max Peraza Les plus grands représentants de la musique de groupe ont également collaboré, non seulement de notre État mais aussi de notre pays, deux piliers importants de la région mexicaine.

On parle justement de Julio Preciado et Pancho Barraza, cette collaboration a eu lieu dans le cadre de son huitième anniversaire en tant que soliste avec son plus gros tube « Qué Adiós (Tu ne vis plus en moi) ».

C’est en particulier l’une des réalisations que peu d’artistes ont réalisé, le fait que deux des plus grands exposants et figures de la musique de groupe de Sinaloa collaborent ensemble, notamment avec une production pour la première fois avec mariachi !

Il ne fait aucun doute que Max a gagné l’affection et l’admiration non seulement du public, mais aussi d’autres stars pertinentes du milieu.

Grâce au succès qu’il a eu avec le groupe Rancho Viejo, il a décidé de se séparer pour commencer son propre chemin en tant que star, créant son célèbre « Bandonona Clave Nueva de Max Peraza », avec lequel il a déjà récolté plusieurs succès.

Sa popularité l’a conduit à des événements importants non seulement au Mexique, mais aussi aux États-Unis, il est devenu l’un des favoris ; Luis Fonsi l’a invité à interpréter une version avec un son sinaloan de son tube « Despacito », le single était un succès complet combinant le reggaeton avec un groupe sinaloan.

Comme Noelia, Max Peraza est également devenu un entrepreneur, créant son propre label « Soid Music Inc », artiste, chanteur et homme d’affaires, la combinaison parfaite et la formule pour devenir le Coup de coeur 2022, surtout avec ce type de collaboration.