Max Purcell remporte le tour de qualification de l’Open d’Australie

01/10/2022

Le à 02:30 CET

Max purcell, australien, numéro 176 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-2 en une heure et vingt-huit minutes pour Evgeny donskoï, joueur de tennis russe, numéro 172 de l’ATP, au tour de qualification de l’Open d’Australie. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à l’Open d’Australie.

Le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. Masc.) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles pour participer au tournoi officiel. 128 joueurs participent à cette phase spécifique. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.