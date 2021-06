Max Richter annonce un nouvel album “Exiles”

Le compositeur pionnier Max Richter sortira son nouvel album orchestral Exiles le 6 août 2021. L’enregistrement en première mondiale de la pièce titre de 33 minutes, une partition de ballet, est au cœur de l’album qui présente également de vastes réimaginations de morceaux composés par Richter pour un Virginia Ballet inspiré de Woolf, défilés de mode Fendi, superproductions hollywoodiennes, documentaires primés aux Golden Globes et morceau de l’un des albums préférés de David Bowie.

« Composer est une façon de parler des choses qui me tiennent à cœur »

Max Richter a été profondément ému par la tragédie de la crise des migrants et a canalisé sa compassion dans Exiles, sa partition de ballet pour le Nederlands Dans Theater, issue d’une conversation avec les chorégraphes résidents de la compagnie néerlandaise, Sol León et Paul Lightfoot.

« Composer est une façon de parler des choses qui me tiennent à cœur, alors quand Paul et Sol m’ont demandé d’écrire un nouveau ballet pour eux, j’ai immédiatement commencé à réfléchir au sujet ; de quoi devrait parler exactement une nouvelle œuvre réalisée en Europe en 2017 ? » se souvient Max Richter. « En réfléchissant sur la société contemporaine, j’ai décidé de faire un ouvrage sur le sujet universel des voyages… Nous sommes nombreux à avoir la chance de pouvoir influencer où nous allons, mais pour un nombre croissant il y a très peu de choix : le voyage physique est une nécessité pour que le voyage dans le temps se poursuive.

Le nouvel album de Max Richter, Exiles, présente également de nouvelles versions orchestrales de certaines de ses œuvres antérieures les plus connues. L’album a été enregistré à Tallinn en 2019 par Kristjan Järvi et le Baltic Sea Philharmonic, un orchestre qui se targue de favoriser l’unité transfrontalière et l’innovation artistique. «Cela m’a frappé que ce serait bien que cet orchestre joue de la musique qui correspond à ce thème», a noté Max Richter.

Trois des morceaux nouvellement orchestrés sont, comme Exiles, décrits par Max Richter comme de la « musique militante ». On the Nature of Daylight, sans doute sa composition la plus célèbre, a été présentée sur son deuxième album, The Blue Notebooks (2003), une réponse émotionnelle au déclenchement de la guerre en Irak, et a été utilisée dans des films et des émissions de télévision, notamment Arrival, The Conte de la servante et Shutter Island.

The Haunted Ocean, de la bande originale à Waltz with Bashir (2008), traite des souvenirs traumatisants de l’écrivain et réalisateur Ari Folman sur son service militaire pendant la guerre du Liban en 1982; et Infra 5 est une méditation de type mantra sur les attentats terroristes de juillet 2005 à Londres. Le nouvel album comprend également Sunlight, l’une des œuvres préférées de Richter, tirée de son album de 2006 Songs from Before (l’un des albums préférés de David Bowie).

« Je voulais mettre cette notion d’exil… au cœur de la musique »

Exiles s’ouvre avec Flowers of Herself inédit de Woolf Works (le ballet inspiré de Virginia Woolf acclamé par la critique), qui a été présenté plus tôt cette année au défilé de couture Fendi S/S21 à Paris. Cette pièce rythmiquement complexe, inspirée du portrait d’un Londres animé au début de Mrs Dalloway, est entièrement consacrée au mouvement constant et agit comme un miroir efficace de l’œuvre-titre Exiles qui se distingue par son motif mélodique répété. « C’est une idée très simple, explique Richter, mais je voulais mettre cette notion d’exil, de marche, de mouvement, au cœur de la musique au sens technique aussi bien que métaphorique.

L’image de couverture poignante d’Exiles a été créée à partir du tableau Maman, 1950 par Yulia Mahr, partenaire artistique de Max Richter.

Max Richter pense que la musique joue un rôle intrinsèque dans la culture. « Cela fait partie de la conversation sur la façon dont nous devrions vivre. C’est ça la créativité. Lorsque vous faites quelque chose, vous essayez d’explorer une question, ou de regarder un aspect de notre monde et de le commenter, ou de susciter une réflexion ou un débat. C’est comme le disait Nina Simone : “Le devoir d’un artiste… est de refléter l’époque.”

Le nouvel album de Max Richter Exiles sortira le 6 août 2021 et peut être pré-commandé ici.

