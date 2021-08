Max Richter sur la recomposition des quatre saisons de Vivaldi

Recomposed By Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons, initialement sorti le 31 août 2012, est une réinterprétation radicale de Les Quatre Saisons de Vivaldi. Comme de nombreux compositeurs, Richter était fasciné par VivaldiL’innovant Four Seasons de et sa “recomposition” ont dominé le palmarès classique dans 22 pays. L’ensemble révolutionnaire de quatre concertos pour violon de Vivaldi, Les Quatre Saisons, fait partie des pièces les plus populaires du répertoire de musique classique. Les concertos pour violon ont innové avec leur représentation programmatique des saisons changeantes et leurs innovations techniques. Max Richter nous a expliqué comment et pourquoi il a recomposé la célèbre œuvre.

Écoutez Recomposed By Max Richter: Vivaldi – Les quatre saisons sur Apple Music et Spotify maintenant.

Max Richter a toujours été fasciné par Les Quatre Saisons de Vivaldi

Comme de nombreux compositeurs, Max Richter a toujours été fasciné par la composition de Vivaldi de 1725 car « Les Quatre Saisons sont une pièce musicale omniprésente et comme aucune autre partie de notre paysage musical ». Mais il était également conscient que pour beaucoup, y compris lui-même, cela avait depuis longtemps cessé d’être quelque chose de beau et était plutôt devenu un morceau de muzak omniprésent. L’idée de recomposer et de retraiter des œuvres musicales était une pratique courante à l’époque de Vivaldi et Richter voulait renouer avec la pièce et relancer la conversation sur l’œuvre de Vivaldi. Il a cherché à le faire dans un style accessible qui reflétait les intentions de Vivaldi avec la pièce, plutôt que d’y apposer une empreinte moderniste du XXe siècle. « Je voulais ouvrir la partition note par note, et travailler avec un enregistrement existant était comme creuser un puits de mine à travers une veine incroyablement riche, découvrir des diamants et ne pas pouvoir les extraire. C’est devenu frustrant. Je voulais entrer dans la partition au niveau des notes et essentiellement la réécrire, la recomposer de manière littérale », a expliqué Richter.

« Je suis tombé amoureux des Vivaldi étant gosse… »

«Je suis tombé amoureux du Vivaldi quand j’étais enfant : six ou sept morceaux parfaits de la taille d’une bouchée de beaux airs. Pour un enfant, c’était une introduction parfaite à toute une langue. En vieillissant, j’ai commencé à l’entendre partout et j’ai commencé à le détester. Il a cessé d’être un grand morceau de musique et est devenu un irritant. En même temps, intellectuellement, je savais que c’était un morceau de musique fantastique, et j’ai pensé à le récupérer », a déclaré Max Richter. « Si votre trajet quotidien passait par les Alpes, vous finirez par le détester, aussi beau que soit le paysage. Je suppose que j’étais intéressé à trouver une nouvelle route à travers la musique. Celui que j’avais pris commençait à m’ennuyer et je voulais voir les environs d’une manière nouvelle ; Je voulais le redécouvrir. Il a une texture différente de mes autres œuvres. Les couleurs sont plus vives, mais c’est parce qu’il s’agit d’une collaboration avec un compositeur plus brillant et plus brillant.

« Parfois, je prends l’original et je le subvertit… »

« Mon point de départ était la réalisation que la musique de Vivaldi était modulaire, elle est faite de petits motifs, à la manière de beaucoup de musique post-minimale et contemporaine ; à la manière d’une grande partie de ma musique. C’était donc assez facile de trouver un fil conducteur musical entre ce que je fais habituellement et ce que fait Vivaldi. Parfois, je prends l’original et je le subvertis ou le recontextualise, et parfois je pars pour un autre voyage. C’est comme faire un détour de votre trajet domicile-travail. Vous le faites tous les jours et vous ne voyez pas vraiment l’endroit que vous traversez. Mais vous faites un détour et vous faites l’expérience de cet espace presque comme si vous n’y étiez jamais allé auparavant.

Bien que Max Richter ait déclaré avoir rejeté environ les trois quarts du matériel original de Vivaldi, les parties qu’il utilise sont en phase et en boucle, soulignant son ancrage dans la musique postmoderne et minimaliste. “Il y a des moments où je m’écarte complètement de l’original, oui, mais il y a des moments où il perce”, a noté Richter. « La musique de Vivaldi est faite de motifs réguliers, et cela rejoint le post-minimalisme, qui est l’un des volets de la musique que j’écris. Cela semblait être un lien naturel, mais même ainsi, il était étonnamment difficile de s’y retrouver. À chaque instant, j’ai dû déterminer combien est Vivaldi et combien est moi. C’était difficile mais aussi gratifiant car la matière première est tellement fascinante.

Recomposed By Max Richter : Vivaldi – The Four Seasons, avec le violoniste Daniel Hope et l’orchestre symphonique du Konzerthaus Kammerorchester Berlin dirigé par André de Ridder, a dominé le palmarès classique dans 22 pays. « La nouvelle version de Max Richter des Quatre Saisons de Vivaldi montre que le remix classique a enfin atteint sa maturité », a observé The Telegraph, et ClassicFM.com a noté : « Il est presque impossible de venir aux Quatre Saisons de Vivaldi avec des oreilles complètement fraîches, mais cet album envoûtant permet aux auditeurs de redécouvrir ces œuvres étonnantes, créant une musique entièrement nouvelle avec une touche baroque minimaliste.

“Mon objectif était de retomber amoureux de l’original – et je l’ai fait”

“Le Four Seasons original est une œuvre incroyablement innovante et créative”, a déclaré Max Richter. « C’est tellement dynamique, tellement plein d’images incroyables. Et c’est très contemporain. Mon objectif était de retomber amoureux de l’original – et je l’ai fait.

Max Richter est l’une des figures les plus influentes de la scène musicale contemporaine, produisant un travail révolutionnaire en tant que compositeur, pianiste, producteur et collaborateur. Des synthétiseurs et ordinateurs à un orchestre symphonique complet, le travail novateur de Richter englobe des albums solo, des ballets, des performances en salle de concert, des séries cinématographiques et télévisées, des installations d’art vidéo et des œuvres théâtrales.

