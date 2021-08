Max Scherzer blanchit Padres à 7,22

Au cours des dernières saisons, l’un des changements les plus importants dans la fermeture du marché a été celui intervenu entre les Nationals de Washington et les Dodgers Los Angeles dans la saison 2021 du MLB. De cette façon, il est venu Max Scherzer à la côte ouest, pour laquelle il avait déjà noté une prédilection.

Et même si pendant quelques heures il semblait que Max atterrirait à Petco Park, finalement la destination en était une autre. Le lanceur droitier est devenu pour le Dodgers dans une sorte de Messie, venu sauver le navire alors qu’une partie importante de la rotation d’ouverture fuyait.

7.2 IP / 2H / BB / 10K / 0ER de Max Scherzer au Petco Park. https://t.co/iiYxhc9aTO – Vernoluck (@Vernoluck) 27 août 2021

Jusqu’aujourd’hui Mad Max il avait lancé quatre fois avec trois victoires ajoutées et cinq points mérités accordés en 21,1 manches lancées. (1,25 run autorisé par départ effectué)

Nos. de Max Scherzer avec les Dodgers : 29 IP | 0,83 FOUET | 5 BB

41 K | 1,55 ÈRE | 1.96 FIP # Dodgers pic.twitter.com/m8MmiicVgj – Domingo Tavárez (@domingotavarez_) 27 août 2021

La rivalité des Dodgers avec les Padres de San Diego est devenu l’un des plus dynamiques du MLB Actuellement. Max Scherzer Il le sait et est prêt à s’y engager jusqu’aux coudes.

Aujourd’hui, il a fait sa plus longue ouverture (7,2 EL) avec le Dodgers et il l’a fait sans autoriser aucune sorte d’annotation. L’aile droite était dominante, et a distribué deux chocolaticos (éliminations) à Tatis Jr. et Many Machado, sur les 10 qu’il a quittés avec la carabine sur l’épaule.

Quel départ de Max Scherzer 👏 7.2IP 2H 0C 10K 0BB

⚾️ Sorties 104

Frais 71 ▶ ️Réduire votre PCLA à 2,51 ▶ ️Il a atteint 187K en 139.1IP #Dodgers a battu #Padres 4-0 au huitième. pic.twitter.com/LCiWxy9yZF – Joframaso⚾️ (@joframaso) 27 août 2021

34% de ses lancers étaient appelés frappes ou bouffées (porcs manqués) et bien que la vitesse de sortie moyenne des 14 coups connectés était de 94,8 mph, il s’agissait principalement de connexions devant les défenseurs. Seuls deux coups sûrs et une marche ont été libérés.

Max Ainsi culminant dans sa performance cet enclos en lui permettant de gratter la boîte gagnante pour la quatrième fois en août dans sa nouvelle maison.