Max Scherzer brise le silence sur son temps avec les Dodgers

Le pichet du Mets de New York, Max Scherzer, a rompu le silence sur certaines questions concernant son temps avec le Les anges esquimeurs dans la MLB.

Sscherzer sait qu’il a peut-être « snobé » les fans des Dodgers parce qu’il a répondu aux attentes en saison régulière, mais peut-être pas en séries éliminatoires. Cependant, il explique comment était sa charge de travail et le malentendu qu’il y avait :

« Pour moi, en regardant les séries éliminatoires se dérouler, cela ressemble étrangement à ce à quoi ressemblait la course 2019 pour moi », a déclaré Scherzer. « Je lançais le [juego] wild card et entrer dans la série de division, faire une apparition en relève puis lancer également dans la série de championnat de la Ligue nationale. Pour moi, il y avait une course à quatre départs là-bas. Depuis le début de la wild card, et c’est en 2019, du début de la wild card à l’apparition de la relève et deux jours plus tard, en commençant contre les Dodgers, en lançant 110 lancers à ce départ puis en continuant à commencer le match 2 contre les cardinaux.

« Je ne blâme pas les Dodgers », a déclaré Scherzer. « Peut-être que je n’ai pas dit assez clairement de quoi je parlais vraiment. »

«C’était une charge de travail énorme pour moi en 2019, mais j’ai pu le faire. Et donc quand les séries éliminatoires ont commencé, après le jeu des jokers, c’est à ce moment-là que j’ai dit à Doc : « Hé, écoutez, j’ai de l’expérience dans ce domaine. Je comprends comment ces séries éliminatoires fonctionnent. Si j’obtiens un semblant de soulagement, vous pouvez m’utiliser en dehors du « stylo ». Les Dodgers ont fait ce qu’il fallait pour protéger Walker. [Buehler] et juillet [Urías] et nous jeter. le sixième jour. Nous donnant un repos supplémentaire la plupart du temps. Et pour moi, c’était … le plus que j’avais jeté dans les six

Au final, il signe un contrat historique avec les Mets de New York et décline plusieurs offres des Dodgers de Los Angeles.

