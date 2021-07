Max Scherzer envisage un contrat avec les Nationals de Washington aujourd’hui Nouvelles télévisées 2021 en espagnol

in

Les ressortissants de Washington (Ressortissants) ont discuté des changements impliquant le lanceur de 36 ans Max Scherzer, qui, malgré son plein droit de veto sur tout changement, mais aujourd’hui rumeurs de changements de mi-saison 2021 de MLB dont la date limite est le vendredi 30 juillet prochain à 16 heures dans l’Est des États-Unis et la probabilité d’un changement impliquant Mad Max augmente, mais à deux conditions.

RAFI A FAIT BEAUCOUP DE CHOSES PLUS QUE SOTO, TATIS ET VLADI : ALEX CORA

L’un des plus grands mystères de l’échéance commerciale du MLB 2021 a été ce que les Nationaux ont l’intention de faire Washington (Ressortissants), mais il semble de plus en plus probable que l’équipe vendra.

Après deux défaites consécutives contre les Orioles de Baltimore, les Nationals of Washington (Ressortissants) entré aujourd’hui avec seulement 2,1% (%) de chances de faire les séries éliminatoires, sur la base des cotes des séries éliminatoires de FanGraphs.

Si les ressortissants de Washington (Ressortissants) décident de déplacer certains de leurs principaux jetons de trading, cela aurait un effet dramatique sur le marché des pitchs.

En supposant qu’un léger inconfort du triceps droit depuis le début de samedi n’est pas un gros problème, l’as Max Scherzer serait de loin le meilleur démarreur disponible.

Le connaisseur de MLB Network, Jon Heyman, a rapporté que les ressortissants de Washington (Ressortissants) ont discuté des changements impliquant Max Scherzer.

Jon Heyman a suivi aujourd’hui avec un tweet dimanche notant que la probabilité d’un changement impliquant Max Scherzer augmente.

L’ajustement des triceps de Scherzer est considéré comme peu sérieux, son nom est clairement sur le marché, les Nats ont un dossier de 44-52, les stars Strasbourg / Schwarber sont absentes et la probabilité d’un accord Max augmente. Tout échange devrait être subordonné à des examens médicaux et à ses droits de veto 10-5 bien sûr. – Jon Heyman (@JonHeyman) 25 juillet 2021

De plus, l’état de santé de Max Scherzer, le vétéran aurait posé comme condition pour supprimer la clause de veto au changement que les équipes intéressées par lui soient disposées à prolonger leur Contrat.