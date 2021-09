Max Scherzer fait également figure de favori pour le Cy Young du National

in

Le lanceur Max Scherzer du Les anges esquimeurs maintenant, il est un favori pour le National League Cy Young Award aux côtés de Walker Buehler, son coéquipier dans les majors.

Les Giants de San Francisco ont donné à Buehler six points en trois manches il y a quelques jours, faisant un peu monter en flèche sa MPM. Max Scherzer Lors de sa plus récente sortie, il a frappé 200 retraits au bâton, lançant 8 manches avec un point accordé et 13 retraits au bâton contre les Cardinals de St. Louis.

Max Scherzer surpasse Buehler sauf dans les manches lancées. Walker a 27 manches de plus lancées que Scherzer. A noter que le vétéran de 37 ans a raté plusieurs départs avant d’être échangé en raison d’une gêne au coude droit, sinon ils pourraient aller compter en termes de billets.

Numéros Scherzer :

13-4 26 matchs 154 manches 33 BB 210 retraits au bâton (en hausse) 2,28 MPM 0,86 WHIP

Numéros Buehler :

13-4 28 matchs 179 manches 45 BB 184 retraits au bâton 2,31 MPM 0,94 WHIP

Il y a encore quelques sorties pour les deux lanceurs cette saison contre de bons adversaires comme deux autres séries contre les Padres de San Diego en septembre.

Si la saison se termine aujourd’hui, pour beaucoup, Walker Buehler devrait être le Cy Young pour le nombre de manches qu’il a en tête et c’est pourquoi il a plus de buts sur balles.

Définitivement le tangage de Los Angeles Dodgers C’est à un autre niveau, une fois que Clayton Kershaw reviendra des ligues mineures où il a été chargé de lancer trois manches, la rotation sera composée de plusieurs lanceurs respectés avec de l’expérience et aucune peur du tout.

Max Scherzer Walker Buehler Julio Urías Clayton Kershaw Gonsolin / Prix / Duffy

Tous ces lanceurs mentionnés ont une ERA inférieure à 4,00 en 2021.

Les autres lanceurs avec lesquels personne ne peut dormir dans la course Cy Young sont Corbin Burnes, Brandon Woodruft et Joe Musgrove. L’ERA de chacun de ces trois tours en dessous de 2,58, ils sont au niveau des manches lancées et en toute perte de Scherzer ou BUehler ces trois regardent au-dessus d’eux.

Les prix ne semblent pas être la chose la plus importante pour les Ddodgers pour le moment, bien qu’ils continuent de gagner des matchs, les Giants de San Francisco continuent de faire de même et restent en haut du tableau des positions.