Max Scherzer proche d’un autre record de la MLB mais cette fois depuis la surface du frappeur

La nouvelle la plus notoire à la clôture du marché de la MLB le 30 juillet a été le transfert de Max Scherzer et Trea Turner à Dodgers des anges. Comme nous l’avons toujours dit, non pas un mais deux membres de la royauté du baseball se sont rendus à Los Angeles.

Max Il est détenteur de trois Cy Young Awards et a été sélectionné huit fois au All-Star Game tout au long de sa carrière. Le droitier a déjà près de 3 000 retraits au bâton autorisés et sans aucun doute, parmi les lanceurs actifs, il est l’un de ceux qui ont sûrement une position garantie à Cooperstown.

Max il a aussi sa bague des World Series et cherche la seconde. C’est peut-être pour cela qu’il avait une prédilection pour l’Occident à l’heure du changement.

Tout ce qui sera décrit sera sur sa plaque dans le Hall des Immortels du Baseball, mais en même temps il est le détenteur d’un record peu attrayant qu’il voudra sûrement oublier ou du moins ne pas en parler. C’est que tout le bien qui peut être dans le diamant a été dépensé dans la boîte et n’a rien laissé pour la boîte du frappeur.

A la fin du match de samedi Max Scherzer a 45 apparitions à la plaque dans la saison 2021 du MLB. Parmi ceux-ci, deux touches de balle et un sacrifice fly pour booster une course. Jusqu’à présent cette année, il n’a reçu aucune promenade ou balle. Son bilan offensif est de 42-0.

Le record du plus grand nombre de fois au bâton sans atteindre le coffre de départ est détenu par Wei-Yin Chen des Marlins en 2016 avec 49. A Max Il lui resterait environ trois matchs pour reprendre la marque, et il ne semble pas vouloir s’en séparer.

Rien, que même le soleil a ses taches, bien que cela ne soustrait en particulier aucune lumière du côté lumineux.