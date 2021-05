Max Scherzer rejoint le groupe élite avec le 100e jeu de barrage Career 10+ ⋆ .

Max Scherzer n’a peut-être aucun des quatre no-frappeurs de la jeune saison de la MLB, mais il entre dans l’histoire par d’autres moyens. L’as des Nationals de Washington a décidé de se déchaîner samedi au Yankee Stadium.

À l’approche du match de samedi après-midi, Scherzer a disputé 99 matchs avec plus de 10 retraits au bâton pour sa carrière. Compte tenu du type de lanceur qu’il est, il était inévitable qu’il fasse passer cette note à 100 tôt ou tard.

Le fait qu’il ne lui ait fallu que quatre manches pour le faire? * secoue la tête d’incrédulité *

Max Scherzer, 10e K à 4. pic.twitter.com/WxMcGJF3zZ – Rob Friedman (@PitchingNinja) 8 mai 2021

Pour tous les lecteurs qui ne savent pas comment fonctionne le baseball, chaque équipe n’obtient que 12 retraits en quatre manches. Par conséquent, non seulement Scherzer a enregistré 10 Ks samedi, mais il a également enregistré 10 des dix premiers retraits par retrait au bâton.

Découvrez un peu plus de saleté de samedi:

Le changement de Max Scherzer est tout simplement sale. 🤢 (🎥: @MLB) pic.twitter.com/gYuj1XuSGC – theScore (@theScore) 8 mai 2021

Max Scherzer, 94 mph Fastball et 86 mph Slider, superposition. pic.twitter.com/AFpbmV3zUj – Rob Friedman (@PitchingNinja) 8 mai 2021

Ensuite, il y a le fait qu’il a accompli cela contre l’un des alignements les plus puissants de la MLB aujourd’hui. Bronx Bombers mon cul!

Max Scherzer est maintenant l’un des cinq lanceurs de l’histoire du baseball à frapper plus de 10 frappeurs en 100 matchs.

Max Scherzer a 10 km en 4 manches jusqu’à présent aujourd’hui. Il rejoint Nolan Ryan, Randy Johnson, Roger Clemens et Pedro Martínez en tant que seuls lanceurs de l’histoire de la MLB avec 100 matchs K à deux chiffres. pic.twitter.com/5boQeqqUDD – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 8 mai 2021

Corrigez-moi si je me trompe, mais je suis presque sûr que le fait de rester seul avec Nolan Ryan, Randy Johnson, Roger Clemens et Pedro Martinez sur n’importe quelle liste signifie probablement que vous êtes doué pour lancer.

Mais ce n’est pas tout! Scherzer a également fait son entrée dans le top 20 de la liste des retraits au bâton de tous les temps lors du chef-d’œuvre de samedi.

Max Scherzer a dépassé Mickey Lolich sur la liste All-Time Career Strikeouts de @ MLB. Scherzer est maintenant 20e de tous les temps avec 2833. # Scherzday // #NATITUDE pic.twitter.com/aSdgD0UVKj – Nationals de Washington (@Nationals) 8 mai 2021

Le fait que Max Scherzer et sa femme, Erica, aient accueilli leur troisième enfant, Derek, au monde plus tôt cette semaine rend la performance dominante de samedi encore plus spéciale.

Derek Alexander Scherzer est né hier à 17h38, selon l’instagram d’Erica Scherzer. C’est le troisième enfant et premier fils du couple. Félicitations à la famille Scherzer! pic.twitter.com/p0Xq8q07hN – Britt Ghiroli (@Britt_Ghiroli) 3 mai 2021

Il est peut-être bien dans la paternité, mais Mad Max a encore BEAUCOUP de jeu!

