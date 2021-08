Max Scherzer semble très familier sur le banc des Dodgers lors de son premier jour en bleu

in

La fermeture du marché dans le MLB amené des équipes gagnantes et des équipes perdantes. Sans aucun doute, les Dodgers de Los Angeles font partie du premier groupe. L’inclusion dans sa masse salariale, par transfert, de Trea Turner et Max Scherzer était la fermeture à laquelle tous les fans s’attendaient.

Dans la compétition privée avec les Padres de San Diego (ils avaient incorporé le joueur de deuxième but d’Adam Frazier et annoncé la clôture presque certaine des négociations avec le propre starter de la capitale) et les Giants de San Francisco (le dernier jour, ils ont donné le ton en incorporant Kris Bryant ) a apporté la meilleure partie.

Non, le All-Star Game c’était il y a 3 semaines Ces trois gars sont dans la rotation de départ des #Dodgers 🤯 pic.twitter.com/EVtqecPrRG – Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) 1er août 2021

Aujourd’hui, il rejoint la discipline de l’équipe et nombreuses sont les images et les réactions qui ont transpiré, mais toutes dans la même fréquence d’incorporation d’Albert Pujols. Parmi tant de grandes stars, le respect mutuel prévaut, ce qui permet de respirer une joie complice qui se propage aux caméras de télévision.

Est-ce que c’est la réalité? Non, vous ne rêvez pas. C’est vraiment Max Scherzer, Walker Buehler et Mookie Betts qui traînent dans la pirogue des Dodgers. pic.twitter.com/hW2gUyhtTe – Dodgers Nation (@DodgersNation) 1er août 2021

N’importe qui pourrait croire que nous sommes en présence d’images d’un All-Star Game, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Scherzer et Clayton Kershaw se joignent à eux pour échanger les sourires entendus du futur membre presque certain du club sélect des lauréats du Cy Young Award, Walker Buehler.

Lorsque la chimie dans le chien est comme ça, il ne faut pas longtemps pour que des réactions et des résultats explosifs arrivent. Il ne reste plus qu’à attendre.

