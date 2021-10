Max Sherzer fait ses devoirs en 4 manches pour les Dodgers

Max Scherzer a terminé son travail de partant en tant que partant des Dodgers lors du deuxième match de la saison. Série de Championnat de la Ligue américaine dans la MLB. Le droitier est venu avec seulement deux jours pour récupérer après avoir clôturé une manche dans le match décisif de la NLDS contre les Giants de San Francisco.

Max Scherzer, curseur méchant 85 mph. pic.twitter.com/VhfPqnc35C – Rob Friedman (@PitchingNinja) 18 octobre 2021

Mad Max avait dit qu’il connaissait ses limites. Il n’avait jamais lancé avec un seul jour de congé dans sa longue carrière sportive, c’est pourquoi la prudence a recommandé de le réserver pour le deuxième match.

Aujourd’hui, Max était en dessous de sa vitesse habituelle .. légèrement…. mais toujours aussi dominant… une erreur que Joctober a fait payer cher… Il sort à égalité à 4.1 EL, 4 H, 7 K ! pic.twitter.com/8v1c9FJkLU – Jesus Fernandez 🇨🇺⚾️ (@ jesusLCA2017) 18 octobre 2021

Et même s’il a marché quatre manches et une troisième et a été considéré comme dominant, Max n’avait pas tout ce qu’il avait habituellement avec lui. Sa vitesse moyenne a été réduite et dans un oubli, Joc Pederson a frappé le deuxième coup de circuit de sa carrière en séries éliminatoires au large des envois de Scherzer. Sur les 14 qu’il a autorisés dans ce cas, deux l’ont été aux dépens de l’ancien voltigeur des Dodgers de Los Angeles.

14e RH en séries éliminatoires en carrière autorisé par Max Scherzer à 128,2 IP. C’est 0,9 HR pour toutes les 9 entrées. – Fernando lvarez (@FerAlvarez) 18 octobre 2021

Le lanceur des Dodgers et candidat sérieux pour remporter le Cy Young Award à ses fenêtres a accordé quatre coups sûrs, deux points mérités, sept retraits sur des prises et un but sur 79 lancers. Le pourcentage de CSW (grèves annoncées et porcs manqués) était de 31 et la moyenne au bâton attendue des Braves était de 0,238.

Max Scherzer n’est pas fan des visites de monticules 😂 pic.twitter.com/FIAZb4JtkR – Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) 18 octobre 2021

La contribution de Scherzer a été déterminante pour les Dodgers pour entrer dans les séries éliminatoires, puis passer à la Championship Series.