Max Sirena: «Nous avons montré au monde la force de ce groupe»

Max Sirena, skipper et directeur de l’équipe de voile Luna Rossa Prada Pirelli, a récemment participé à l’America’s Cup 2021 à Auckland. L’ambassadeur Panerai a parlé en exclusivité à Sport360 de sa carrière et de son partenariat avec la marque.

Quel a été le plus grand défi auquel l’équipe Luna Rossa Prada Pirelli a été confrontée lors de la Coupe de l’America cette année?

Lorsque vous participez à une compétition comme l’America’s Cup, vous vous attendez à courir et à affronter les équipes les plus fortes du monde. Le tournoi n’est pas seulement le sport, mais la technologie, la stratégie, le processus de décision et tout ce dont vous avez besoin pour faire une erreur de moins que votre adversaire.

L’année dernière a été assez difficile. Nous étions en Italie face au gros problème de COVID lors de la construction de notre deuxième bateau. Le chantier a fermé pendant cinq semaines en raison de l’épidémie, mais nous avons décidé de continuer à faire avancer la construction pour être aussi compétitif que possible. Nous avons accepté de recevoir le bateau plus tard que prévu, nous avons donc pris un peu de retard et avons commencé à naviguer plus tard que les autres équipes. Pendant la PRADA Cup, nous avons poussé assez fort pour rattraper le temps perdu et à la fin, nous avons remporté la Prada Cup et avons eu la chance de courir contre le Defender.

Comment cette équipe actuelle se compare-t-elle aux précédentes avec lesquelles vous avez été impliqué?

Chaque campagne et chaque équipe est différente; nous travaillons très dur pour construire une mentalité gagnante, d’autant plus que nous étions partis d’un livre blanc avec cette équipe il y a quelques années. Et en fin de compte, je pense que nous avons montré au monde la force de ce groupe, qui est une base solide pour construire une équipe plus forte pour l’avenir et être en mesure de battre les meilleurs et de concourir pour la coupe.

Quels conseils donnez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la voile extrême?

Au cours de cette campagne, nous avons développé et construit un bon programme de voile pour la jeune génération. Je pense que tout le monde aujourd’hui veut naviguer le plus vite possible, et aujourd’hui la clé est de déjouer. Grâce à la nouvelle technologie, les jeunes marins sont désormais prêts à aborder le monde du foil facilement en naviguant sur un papillon de nuit, une wing board ou du kite. Maintenant, nous avons de nombreuses écoles de voile avec tous ces nouveaux jouets disponibles pour tous.

Ayant déjà remporté de nombreuses campagnes dont l’America’s Cup, qu’est-ce qui vous motive?

Je suis une personne compétitive, dans mon travail comme dans ma vie personnelle. Je pense que vous pouvez trouver de la motivation en regardant les autres. Pour être le meilleur, il faut battre le meilleur, c’est pourquoi je suis toujours là. Je suis accro à la tasse. Le jour où je ne me sentirai plus comme ça sera le jour où j’abandonnerai. Mais je ne suis pas encore prêt!

Parlez-nous de votre implication avec Panerai?

Cela passe par un réel intérêt partagé. La première fois que j’ai rencontré JMP, nous avons mis cinq minutes pour être sur la même longueur d’onde. La passion, la technologie et la compétition sont ce que nous aimons. Je pense que c’est la manière courante pour Panerai et Luna Rossa Prada Pirelli de vivre leur défi.

Selon vous, quel a été le point culminant de votre carrière?

Je ne suis jamais heureux, je veux toujours plus de moi-même et des gens qui travaillent avec moi. Le point culminant est donc toujours nouveau et il commence chaque fois que vous venez de terminer un projet.

Si vous pouviez revenir en arrière et refaire un moment sur l’eau, qu’est-ce que ce serait?

J’aimerais faire les courses 3 et 4 de la finale de l’America’s Cup, où nous avons raté une réelle opportunité.

En savoir plus sur l’application Sport360