Max Taylor: l’ancien défenseur de Manchester United rejoint le Rochdale AFC – Man United News And Transfer News

L’ancien défenseur de Manchester United, Max Taylor, a signé pour le club de League Two de Rochdale.

Le joueur de 21 ans a quitté United plus tôt cet été pour se lancer dans un nouveau défi après avoir eu du mal à percer dans la première équipe.

Taylor a passé du temps plus tôt cette année à l’essai à Portsmouth.

Le jeune défenseur central a vu des accords de prêt avec MK Dons puis Macclesfield FC échouer l’été dernier avant de décrocher un transfert à Kidderminster, l’équipe de la Ligue nationale.

En raison de l’annulation du football hors championnat, sa période de prêt a pris fin.

Taylor a reçu un diagnostic de cancer des testicules en novembre 2018 et a subi une chimiothérapie.

Ayant complètement récupéré et après une période d’essai réussie au cours de laquelle il a disputé trois matches amicaux de pré-saison, Taylor a mis la plume sur un premier contrat d’un an avec le club de League Two.

Nous sommes ravis de vous annoncer la signature du défenseur Max Taylor 🙌 Le joueur de 21 ans met le stylo sur papier sur un contrat initial d’un an après une période d’essai réussie ✍️ Bienvenue au club, Max ! #RAFC – Rochdale AFC (@officiallydale) 2 août 2021

En rejoignant Rochdale, Taylor a déclaré : « Je suis très heureux d’avoir tout franchi. J’ai adoré la sensation autour du club.

« Tout le monde a une bonne attitude et j’ai vraiment hâte de commencer la saison. »

«Je pense que tout le monde veut y aller maintenant. Nous avons eu une bonne pré-saison et tous les gars ont de bonnes minutes à leur actif.

Le manager Robbie Stockdale est ravi de signer le jeune défenseur tenace.

Il a déclaré: “Je suis vraiment heureux d’avoir obtenu les services de Max.”

“Il est avec nous depuis une semaine à dix jours maintenant, et il a impressionné tout le monde par son attitude sur et en dehors du terrain, ainsi que par ses capacités.”

“Il savoure le fait qu’il va avoir l’opportunité de jouer au football en équipe première.”

Après avoir affronté l’adversité à un si jeune âge, Taylor a montré le courage de vaincre le cancer.

Chez The People’s Person, nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs.