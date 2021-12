Max Verstappen a battu un Lewis Hamilton «en forme et affamé» au titre

Mark Webber a déclaré que Max Verstappen savait qu’il avait battu Lewis Hamilton au sommet de son art au Championnat du monde de cette année.

L’Australien a ajouté que le pilote Red Bull a marqué son autorité sur la grille en ne flattant pas les autres et en les faisant courir sur leur propre réputation, et s’occupe de ses affaires à sa manière.

Étant donné à quel point la bataille a été serrée entre lui et Lewis Hamilton toute l’année, l’ancien homme de Red Bull Webber pense qu’il a remporté le titre en combattant Hamilton à son apogée – ce qui montre qu’il n’a pas été « dépassé » par les défis auxquels il a été confronté en 2021.

« Il regardait la Formule 1 depuis longtemps, il a vu Lewis dominer le sport et s’est dit » Je veux un morceau de ça « », a déclaré Webber sur Channel 4.

« Il n’est pas submergé par les individus, il ne joue pas les gens sur leur réputation, il ne pousse pas sur leur réputation.

« Il le voit juste comme ‘c’est mon terrain, je suis un pilote de course et je vais faire sentir ma présence’, ce qu’il fait extraordinairement bien.

« Donc, je pense qu’il sache qu’il est allé contre Lewis, il n’y a pas eu de véritable attrition – oui, il a eu la crevaison à Bakou, le shunt à Silverstone qui était la faute de Lewis, Max était un peu en panne en Arabie, je me suis senti.

« Donc, ils ont eu leurs épreuves et leurs tribulations, mais finalement il sait qu’il a battu un Hamilton affamé, un Hamilton en forme. »

Verstappen n’est devenu que le quatrième pilote à remporter le Championnat du monde des moins de 25 ans lorsqu’il a remporté à Abu Dhabi, mais il a déjà 20 victoires – juste une derrière le total de carrière de Kimi Raikkonen – et 60 podiums à son nom après son arrivée à le sport en tant que plus jeune pilote de son histoire.

Webber a ajouté que la confiance « biblique » du Néerlandais en lui-même l’avait aidé à s’adapter rapidement à la Formule 1, et le « risque » pris par Red Bull pour lui donner le pas si tôt dans sa carrière a porté ses fruits.

Non seulement sa conduite a attiré l’attention, mais l’Australien pense qu’il devrait être apprécié pour sa valeur pour le sport dans son ensemble, citant les scènes de Zandvoort en septembre pour sa popularité.

« La maturité dont il a fait preuve pour son âge lorsqu’il est entré dans le sport, il a des niveaux bibliques de confiance et de sentiments, au plus haut niveau. Ces voitures ne sont pas faciles à maîtriser tôt », a déclaré Webber.

« Grâce au karting et à la F3, Red Bull a pris le risque, et il est à la hauteur de ce que Red Bull représente pour concourir et courir dur.

« Verstappen a captivé une nation. Regardez le Grand Prix des Pays-Bas cette année. C’était phénoménal pour le sport, une nouvelle référence pour cela.

« Ces [drivers] venir une fois tous les 10 ans. Verstappen est absolument phénoménal, et le sport devrait l’embrasser.