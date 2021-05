Max Verstappen “ a besoin de connaître les règles, c’est son travail ”

Karun Chandhok de Sky F1 dit que Max Verstappen ne peut avoir aucune excuse pour voir son tour le plus rapide supprimé au Grand Prix du Portugal.

Il y a de belles marges entre Mercedes et Red Bull jusqu’à présent cette saison alors qu’ils se disputent les titres de champion du monde, mais les limites de la piste commencent à avoir un plus grand impact sur les résultats, en particulier dans le cas du Néerlandais.

Obligé de rendre la P1 à Lewis Hamilton à Bahreïn après que les commissaires sportifs aient jugé que Verstappen avait dépassé le pilote Mercedes hors de la piste, l’homme Red Bull a maintenant vu une pole position lui être enlevée et un point pour le meilleur tour retiré, également, lors de la troisième manche. à Portimao.

Verstappen, qui ignorait initialement lors de son premier entretien d’après-course que le point supplémentaire était allé à Valtteri Bottas à la place, a estimé que c’était une décision «étrange» de la part des commissaires sportifs de lui retirer la récompense du tour le plus rapide «parce qu’ils ne vérifiaient pas les limites de la piste. au virage 14 ”.

Mais Chandhok a déclaré que la FIA avait clairement indiqué à l’approche de la journée de qualification qu’elle surveillait en fait les limites de la piste au virage 14 à la suite des événements lors des séances d’essais de vendredi.

“C’était un coup dur pour les commissaires sportifs”, a déclaré Chandhok dans son analyse sur Sky F1.

«C’était malheureux pour Max qu’il ne se rende pas compte qu’ils ont changé les règles de limite de piste de vendredi à samedi, mais cela fait partie de son travail.

«Il a besoin de connaître ces règles, il a besoin de savoir que les commissaires sportifs examinent les limites de la piste là-bas et cela lui a coûté un point de championnat.»

Max Verstappen espère avoir vu le dernier de la Formule 1 à Portimao… https: //t.co/Eb9b1FVD7v # F1 #PortugueseGP pic.twitter.com/dxPAX0ORes – Planète F1 (@ Planet_F1) 2 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Pendant ce temps, le patron de Red Bull, Christian Horner, a continué à partager ses frustrations face à ce qu’il ressent comme un contrôle incohérent des limites de piste par les stewards.

“Pour le moment, il n’y a rien de mal à le faire à certains endroits et pas à d’autres et c’est déroutant pour nous”, a déclaré Horner à Channel 4.

«Je suis donc sûr que c’est pour les téléspectateurs [as well] essayer d’expliquer si quelque chose va bien ou non. Nous avons juste besoin de mettre au point un système simple.

«Mettez du gravier là-bas. Ensuite, il y aura une pénalité physique si une voiture sort de la piste.

«Je pense que le problème est que les pistes essaient d’accueillir les motos et les voitures de Formule 1. Nous nous sommes maintenant retrouvés dans cette situation où c’est trop facile [for us] courir là-bas et il n’y a pas [strict] pénalités, juste des pénalités variables de la FIA. »

Verstappen, qui ne veut plus jamais revenir à Portimao, a huit points de retard sur Hamilton au classement du Championnat du monde avant la quatrième manche du Circuit de Catalunya.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!