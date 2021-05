Max Verstappen a besoin d’une réponse de champion en Espagne

L’élan dans la lutte pour le titre a changé contre Max Verstappen à Portimao, donc maintenant un champion en devenir doit intensifier au GP d’Espagne.

Red Bull a débuté en 2021 en tant que “ favori ”, et bien que Bahreïn ne se soit pas déroulé comme prévu, Imola était exactement la réponse dont Verstappen avait besoin pour réaffirmer qu’il pouvait être un véritable prétendant au titre.

L’étape suivante a ensuite été de soutenir cela avec une victoire au Grand Prix du Portugal, un lieu où Mercedes a dominé en 2020 une fois que les premières pluies se sont dissipées, mais cela s’est avéré être un week-end très délabré pour Verstappen.

Les limites de la piste lui ont coûté la pole et le tour le plus rapide de la course, et avec lui un point bonus qui pourrait être crucial plus tard dans la saison.

Les bruits venant de Verstappen tout au long du week-end s’ajoutaient à l’inquiétude… ils n’étaient pas vraiment ceux typiques d’un champion en attente.

Faire l’erreur en qualifications n’était pas un désastre, à condition que cela ne se reproduise plus. Bien sûr, il l’a fait et, après avoir perdu ce point de bonus du tour le plus rapide, Verstappen a déclaré qu’il ne savait pas que les limites de piste avaient été modifiées au virage 14. Si oui, c’est quelque chose dont il aurait dû être conscient à l’avance.

Il y avait aussi des plaintes constantes concernant la piste et ses niveaux d’adhérence, concluant avec Verstappen disant «j’espère que nous ne reviendrons pas» à Portimao.

Nico Rosberg a proclamé que Verstappen comprenait désormais «à quel point Hamilton est bon», autre chose qui ne convenait pas au Néerlandais.

Verstappen doit prendre une page du livre de Valtteri Bottas, qui «les laissera parler» du combat pour le titre Hamilton / Verstappen, et se concentrera plutôt sur les «actions».

Et heureusement pour Verstappen, la prochaine étape est le Grand Prix d’Espagne, un événement qui, au fil des ans, a préparé le terrain pour certaines de ses performances couronnantes.

En 2016, il a remporté ses débuts sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, et l’abandon du barreau en 2017 a terminé sur le podium chaque année depuis.

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Ce circuit de 2,9 miles accueille le Grand Prix d’Espagne depuis 1991, mais les milliers de miles que les équipes ont parcourus ici lors des tests de pré-saison ajoutent encore à la familiarité. Cela étant dit, le virage 10 repensé sera un nouveau défi pour tout le monde.

Ces dernières années, le site est devenu un bastion de Mercedes.Depuis 2014, Verstappen est le seul vainqueur non-Mercedes de l’événement, et même alors, il a été aidé par Hamilton et Rosberg qui se sont retirés de la course en courant P1 et P2.

Mais toujours en tant que piste qui a bien servi Verstappen au fil des ans, le Grand Prix d’Espagne doit tout simplement être l’endroit où Verstappen redonne de l’élan en sa faveur.

Hamilton et Mercedes cherchent à revenir lentement à leurs habitudes dominantes, et Verstappen ne peut se permettre de nouvelles erreurs coûteuses s’il veut rester dans la conversation sur le titre.

Derrière cette bataille, Lando Norris continue de briller dans la McLaren. Les classements P4, P3 et P5 font de lui le meilleur de la saison dans la mesure où le Britannique vole haut en P3 au premier classement des Pilotes.

Ce n’est pas une tâche facile de faire passer Daniel Ricciardo comme le «rookie» chez McLaren, tout un exploit quand il s’agit d’un sept fois vainqueur de la course dont nous parlons, mais c’est exactement ce que Norris fait de même en Espagne. fonctionnerait un régal pour lui.

Et bien sûr, pour Ricciardo, l’accent est mis sur l’extraction des performances qu’il sait être dans le MCL35M, comme l’a démontré Norris.

L’Australien a déclaré qu’il avait «mis en évidence» les zones de la voiture à Portimao qui pourraient être rapidement améliorées avec quelques ajustements de réglages… alors il est maintenant temps de livrer ces mots lors du GP d’Espagne.

Ferrari et AlphaTauri étaient les challengers les plus proches de McLaren lors des premiers tours, mais il semble qu’Alpine ait maintenant mis ses améliorations à profit et rejoint ce combat.

Ce fut un beau week-end pour Esteban Ocon à Portimao qui s’est qualifié P6 et a franchi la ligne P7 dimanche, menant à domicile un doublé de points pour Alpine devant son double coéquipier Champion du Monde Fernando Alonso.

Cela a été un début de saison étrange pour Alonso qui a ressemblé à un ancien pilote et qui a sous-performé à différentes étapes jusqu’à présent, mais Ocon semble gagner en confiance et en cohérence.

Bien qu’il n’y ait pas de foule de fans locaux pour l’encourager, Alonso sera néanmoins concentré sur un week-end réussi à Barcelone, et si cela déclenche une réponse d’Ocon, Alpine aura l’air très pratique.

Tout cela a laissé Alfa Romeo et Aston Martin en train de rattraper leur retard. Bien que beaucoup amélioré par rapport à l’an dernier, l’Alfa Romeo de son propre aveu manque toujours de ce dernier rythme un dimanche pour devenir des marqueurs de points dans des conditions normales.

Parez-vous dans le vert Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Pendant ce temps, chez Aston Martin, aussi vite que nous avons revu le vieux Sebastian Vettel, il a disparu tout aussi vite.

Le quadruple champion du monde a confortablement éclipsé Lance Stroll lors des qualifications à Portimao, mettant fin à une séquence de 15 courses de Q3 manquante, mais le rythme a disparu dimanche avec Vettel tombant en P13, et après la course, il était de retour aux interviews courtes et mornes dans le paddock.

Si nous avons vu un aperçu du vrai Vettel à venir en Espagne, alors tout sera pardonné. Mais si c’était une étincelle qui ne reviendra pas, les critiques et le discours sur la retraite continueront de gronder pendant une semaine.

Sur une note positive, le compatriote de Vettel, Mick Schumacher, se dirige vers le Grand Prix d’Espagne très motivé après avoir finalement pu concourir à Portimao.

Le joueur de 22 ans a été en mesure de dépasser et de garder une longueur d’avance sur Nicholas Latifi de Williams et avait même George Russell dans sa mire vers la fin, qui a déclaré qu’il avait l’impression que Williams était de retour aux jours sombres de 2019.

Haas et tous ceux qui s’intéressent à la Formule 1 se sont résignés à une saison à l’arrière pour Schumacher, mais il y a peut-être encore de l’espoir pour le protégé de Ferrari.

Quant à l’autre côté du garage Haas, Mazepin n’était tout simplement pas assez bon à Portimao.

Bien à la dérive de Schumacher tout au long du week-end, il a même encaissé une pénalité de temps pour avoir ignoré cinq drapeaux bleus et avoir failli heurter Sergio Perez pendant la course, une que Mazepin a passé à faire seul. Le seul moyen est certainement de monter en Espagne.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!