Max Verstappen a choisi de ne pas apparaître dans la « fausse » série Drive to Survive Formula 1

Max Verstappen a révélé qu’il refusait d’être interviewé pour la série « Drive to Survive » couvrant cette saison.

La raison, dit-il, est que les docuseries de Netflix sur la Formule 1 ont tendance à « simuler des rivalités » alors qu’une telle intensité n’existe pas « vraiment ».

Verstappen est actuellement impliqué dans un duel titanesque avec Lewis Hamilton pour le championnat du monde, actuellement avec six points d’avance sur le tenant du titre.

Leur relation a été mise à rude épreuve à la suite de deux collisions entre le duo à Silverstone et à Monza, les commissaires sportifs jugeant qu’ils en étaient responsables chacun.

Mais du moins du point de vue de Verstappen, l’histoire ne sera pas présentée dans « Drive to Survive » car il ne permettrait pas à une équipe de tournage de le suivre cette année, comme ils le font avec d’autres coureurs et équipes certains week-ends.

« Je comprends que cela doit être fait pour augmenter la popularité [of Formula 1 in America] », a déclaré le pilote Red Bull à l’Associated Press, cité par Motorsport Week, à l’approche du Grand Prix des États-Unis.

« Mais de mon côté en tant que pilote, je n’aime pas en faire partie.

« Ils ont truqué quelques rivalités qui n’existent pas vraiment. J’ai donc décidé de ne pas en faire partie et je n’ai plus donné d’interviews après cela parce qu’alors il n’y a rien que vous puissiez montrer.

«Je ne suis pas vraiment une personne du genre spectacle dramatique. Je veux juste que des faits et des choses réelles se produisent.

En réponse à la question de savoir s’il s’attendait à ce que, compte tenu de la nature serrée de la course au titre, sa rivalité avec Hamilton soit entravée, Verstappen a déclaré: « Probablement dans l’émission Netflix, nous le serons. Une fois, nous nous sommes croisés en marchant, alors ce sera probablement là-dedans.

« Le problème, c’est qu’ils vous positionneront toujours comme ils le souhaitent, donc quoi que vous disiez, ils essaieront de vous faire paraître téméraire ou essaieront de vous faire… tout ce qui correspond à l’histoire de la série.

« Alors je n’ai jamais vraiment aimé ça. Je préfère simplement avoir un entretien en tête-à-tête avec la personne qui aimerait me connaître.

L’émission primée « Drive to Survive » a commencé par couvrir la saison 2018, diffusée l’année suivante, et est devenue très populaire auprès des fans de F1 et en attirant de nouveaux fans vers le sport – en particulier un jeune public et aussi en Amérique.

La date de sortie de la série quatre n’a pas encore été confirmée, mais si un modèle similaire à celui de cette année est suivi, nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit publié juste avant le début de la saison prochaine.