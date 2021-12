Max Verstappen a discuté avec Toto Wolff pendant le dîner avant l’Arabie saoudite

Le champion du monde 2021 Max Verstappen a révélé qu’il avait parlé au patron de Mercedes, Toto Wolff, avant l’avant-dernière course de la saison.

Avec Mercedes retirant officiellement son intention de faire appel au résultat très controversé du Grand Prix d’Abou Dhabi, les énormes quantités de poussière vont enfin commencer à se déposer sur une saison de Formule 1 pas comme les autres.

Mercedes et Red Bull ont été mêlés à une lutte acharnée sur et en dehors de la piste tout au long d’une campagne 2021 qui ne sera jamais oubliée.

Il y a eu de nombreuses fouilles, insultes et menaces de protestations échangées entre les deux rivaux du titre, mettant la FIA et la Formule 1 sous un contrôle croissant qui a atteint de nouveaux sommets à la suite de la décision extrêmement controversée d’autoriser soudainement Max Verstappen à se libérer des voitures dépassées. de lui dans des conditions de Safety Car et s’engager dans une bataille d’un tour avec Lewis Hamilton, recevant un avantage significatif étant donné qu’il avait des pneus neufs à ce moment-là.

Mais alors que cette décision aurait pu facilement conduire à plus de mésentente entre les deux équipes, il y a en fait des signes d’une relation cordiale entre les deux camps.

« La relation – je pense que je peux être une personne indulgente, mais pour le moment, tout est encore si nouveau… qu’il vaut mieux ne pas trop en parler », a déclaré Verstappen, cité par l’agence de presse PA.

«Mais j’ai vu Toto à Monaco avant l’Arabie saoudite, j’ai dîné et il était assis à la table à côté de moi et nous avons discuté. Il va bien sûr à fond pour son équipe et je sais que la mienne fait aussi tout ce qu’elle peut.

«Mais à part cela, je pense que vous devriez accepter une perte, peu importe à quel point cela fait mal. Je pense qu’il y a une petite différence entre les équipes.

S’exprimant avant la décision de Mercedes de retirer son intention de faire appel, Verstappen a ajouté: « Je vais bien, je n’y pense même pas trop, parce que je me sens comme le champion du monde, et peu importe ce qu’ils essayer de faire.

« Nous l’avons gagné en piste, nous l’avons gagné au feu vert et nous les avons dépassés en piste, et ils ne pourront jamais me l’enlever de toute façon. »

Verstappen pense également qu’il a une véritable idée des capacités de Lewis Hamilton après avoir finalement été mêlé à un combat pour le titre d’une saison avec lui.

« Enfin, avec des machines à peu près égales, vous pouvez vous battre », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez vraiment voir de quoi il est capable, car certaines saisons, il l’a eu un peu plus facile et vous n’avez pas besoin de pousser tout au long de la course. »