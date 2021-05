Max Verstappen a “ dix fois ” plus de pression dans le combat pour le titre

Entrant dans la lutte pour le titre mondial pour la première fois de sa carrière en F1, Nico Rosberg affirme que la pression sur Max Verstappen a décuplé.

Bien que Verstappen ait remporté des courses depuis qu’il a rejoint Red Bull en 2016, le Néerlandais et son équipe n’avaient pas encore mis en place un package capable d’affronter Lewis Hamilton pour le titre mondial.

Tout cela a changé cette saison.

La RB16B et son moteur Honda se révèlent être à la hauteur de la W12 de Mercedes avec Verstappen et Hamilton échangeant des coups à Bahreïn et encore à Imola.

Les deux pilotes ont une victoire et un résultat final, séparés au championnat par le point le plus rapide de Hamilton du GP d’Émilie-Romagne.

Mais alors que Verstappen semble avoir adopté une approche mature dans sa quête de titre, bien que ce soit sa première, Rosberg estime qu’il est un homme sous pression.

«Il a dix fois plus de pression», a déclaré le champion du monde 2016 à Sky Italia.

«L’année dernière, Max n’avait pas la voiture pour se battre pour le championnat, il avait la voiture juste pour faire parfois le phénomène et gagner des courses, mais dans cette situation, vous n’avez pas beaucoup de pression.

«Cette année, il est le favori, il a la meilleure voiture là-bas, si Lewis reste devant lui comme cela s’est produit jusqu’à présent dans le championnat, Max a beaucoup à perdre.

«Donc la pression est forte, ça change beaucoup. Vous devez être capable de gérer la situation d’être le favori.

«Vous voyez déjà les jeux d’esprit. Lewis qualifie Max de favori, disant qu’il a la meilleure voiture, qu’il est le favori, qu’il est celui qui a quelque chose à perdre.

Rien à voir ici les gens… Max Verstappen: “ Absolument rien ” derrière une épaule bumphttps: //t.co/kJ1If26TrQ # F1 pic.twitter.com/H8uFCYpZGK – Planète F1 (@ Planet_F1) 1er mai 2021

Il a ajouté: «Pour le moment, cela va bien au-delà de la course sur piste. Il y a déjà un jeu d’esprit entre eux. Et c’est normal.

«Ce sont tous les deux d’excellents pilotes, Verstappen remportera également de nombreux titres à l’avenir, c’est formidable de les voir en piste.»

Verstappen, cependant, devra faire face à un Hamilton en colère dans les courses à venir, Rosberg affirmant que son ancien coéquipier sera irrité par la façon dont la course d’Imola s’est déroulée.

Bien que Hamilton ait commencé en pole, c’est Verstappen qui a eu l’avantage dans le virage 1 et a tenu bon avec Hamilton forcé à l’écart et au-dessus des bordures.

Un peu de contact entre les deux a vu le septuple champion du monde perdre un morceau de son aileron avant.

Rosberg s’attend à un Hamilton en colère au Grand Prix du Portugal de dimanche.

«En deux courses, ils ont terminé les deux fois roue à roue», a-t-il poursuivi.

«Lors de la dernière course à Imola, Verstappen a été vraiment diabolique. Il a poussé Hamilton hors de la piste, il l’a frappé. Et il savait que Lewis était là.

«Croyez-moi, Lewis s’en souviendra, il n’aime pas ce genre de choses. Il reviendra plus en colère.

Rapports supplémentaires de Luca Brambilla

