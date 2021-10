Max Verstappen a été « mis KO » après un impact à Silverstone

Christian Horner pense que l’impact 51G que Max Verstappen a eu à Silverstone l’a brièvement assommé après s’être écrasé à Copse.

L’incident entre le pilote Red Bull et Lewis Hamilton a été l’un des points chauds de la saison jusqu’à présent, alors que le pilote Mercedes a placé sa voiture à l’intérieur de son rival pour le titre dans le virage à droite à grande vitesse, avant que le Néerlandais ne passe à prendre le virage et la paire est entrée en collision – envoyant Verstappen se diriger vers la barrière des pneus à 160 mph.

Hamilton finira par gagner la course en se frayant un chemin à travers le peloton, mais le directeur de l’équipe Red Bull a adopté une vision plus large et, alors que Verstappen était finalement d’accord, il a été mis KO lors de l’impact initial.

« Il était, évidemment, massivement frustré par le résultat de Silverstone, parce qu’il avait fait le travail acharné », a déclaré Horner à Channel 4 dans une interview reflétant la bataille pour le titre jusqu’à présent.

« Il avait gagné la course de sprint, il a décroché la pole pour la course principale, pour le grand prix, et après avoir tenu le départ, P2 avait été un avantage tout le week-end là-bas, [but] il a réussi à tenir le départ.

« C’est évidemment devenu assez savoureux dans la ligne droite de Wellington, puis, bien sûr, l’accident. C’était un énorme accident, 51G. [It] a cassé le siège, je pense que ça l’a assommé, et c’était, à coup sûr, le plus gros accident de sa carrière.

« C’était difficile pour lui, et il était déçu d’avoir laissé tomber l’équipe, que ce soit dans le monde du plafond budgétaire que nous sommes, [so] c’est aussi une énorme quantité de dommages causés par les accidents.

« Mais il s’est rapidement essuyé et a déclaré lundi: » Si je devais refaire une course aujourd’hui, je pourrais le faire. Battu et meurtri, ce serait un peu douloureux, mais je pourrais le faire. »

La paire se heurterait à nouveau à Monza, lorsque Verstappen tentait de dépasser Hamilton à l’extérieur de la première chicane en Italie. La vitesse était beaucoup plus lente cette fois-ci, mais le Red Bull s’est retrouvé devant le pilote Mercedes en raison de la façon dont ils ont tagué les roues.

Verstappen a reçu des critiques pour être retourné directement à la voie des stands et ne pas avoir vérifié le bien-être de Hamilton, le Britannique affirmant qu’il serait allé voir si son rival pour le titre allait bien dans la même situation – mais Horner pense que les accidents ne sont pas de nature comparable. .

« Je pense que c’est très différent », a-t-il déclaré.

« Max à Silverstone a heurté le mur à 51G, à 160 miles par heure, assommé, transporté par avion à l’hôpital. C’est une grande différence entre ça et l’incident [at] Monza, où il pouvait sentir Lewis reculer alors qu’il était encore dans la voiture, le moteur toujours en marche.

« Il savait que Lewis allait parfaitement bien. En effet, la Medical Car n’a même pas vu la nécessité de se rendre sur les lieux. Je pense donc que c’était un scénario complètement différent.

« Bien sûr, de grandes choses sont faites de cela, de ces machines de relations publiques qui se mettent en mouvement, mais c’était un incident de course. Il savait que Lewis allait parfaitement bien. Il pouvait le sentir essayer de renverser le gravier. Il était donc simplement déçu d’avoir perdu l’opportunité d’un bon résultat à Monza.