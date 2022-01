« Max Verstappen a fait passer Senna, le livre de jeu Schumacher à un nouveau niveau »

L’ancien pilote de F1 Stefan Johansson pense que Max Verstappen court plus dur qu’Ayrton Senna et Michael Schumacher dans les combats roue contre roue.

Les deux légendes de la Formule 1 étaient bien connues pour rendre la vie difficile à quiconque cherchait à les dépasser, et Verstappen a parfois été critiqué pour les efforts qu’il mettait pour garder les voitures derrière.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les normes de Verstappen à cet égard sont « loin » de ce que l’on attend d’un pilote de Formule 1, après sa conduite défensive controversée contre Lewis Hamilton à Interlagos.

Johansson, douze fois vainqueur du podium en Formule 1, a été interrogé sur les normes de conduite sur la grille et sur la question de savoir si les pilotes devraient ou non appliquer un code de conduite entre eux la saison prochaine, d’autres problèmes étant mis en évidence, tels que les pilotes qui « sautent dans la file d’attente » en attendant pour commencer les tours de qualification.

Mais le Suédois a identifié le nouveau champion du monde comme étant un « problème » lorsqu’il s’agit de courir de près.

« Le problème que nous avons actuellement sur la bonne voie est que Max a fait passer le livre de jeu Senna et le livre de jeu Schumacher à un tout autre niveau », a écrit Johansson dans son blog.

« En général, je pense qu’il y a un bon code de conduite entre les pilotes. La plupart des pilotes actuels de la nouvelle génération de pilotes courent très proprement mais dur, il y a eu de très belles batailles cette année mais ils ne sont pas aux avant-postes et donc cela passe inaperçu pour la plupart. Personne ne se soucie des gars à la cinquième ou sixième place.

Le directeur de course Michael Masi et les commissaires de course ont fait l’objet de critiques après que plusieurs décisions ont reçu un contrecoup au cours de la saison 2021, et Johansson est d’accord avec l’évaluation du pilote Ferrari Charles Leclerc selon laquelle, si Verstappen est capable de courir aussi agressivement qu’il l’a parfois fait, alors il le fera. ajuster son style de conduite pour faire de même.

Sans changements clairs, cependant, Johansson craint que les règles d’engagement en piste ne deviennent quelque chose de plus « boueux ».

«Je n’ai pas beaucoup d’optimisme pour les changements des officiels. Chaque année, les décisions concernant les normes de conduite et leur application empirent, de plus en plus boueuses avec plus de zones grises.

« Si Max peut s’en tirer avec ce qu’il a obtenu dans certains cas cette année, alors comme Leclerc l’a dit : ‘D’accord, d’accord. Si c’est comme ça que nous allons courir, alors c’est comme ça que nous devons courir.