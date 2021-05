Max Verstappen a forcé Lewis Hamilton à “ renflouer ” au virage 1

Sir Lewis Hamilton a décrit comment il avait choisi de «renflouer» au premier virage du Grand Prix d’Espagne pour éviter une collision avec Max Verstappen.

Le septuple champion du monde est parti de la pole position pour la 100e fois en Formule 1, mais avait craint de donner un remorqueur à ses rivaux dans la descente de 600 mètres jusqu’au virage 1.

C’est exactement ainsi que cela s’est déroulé lorsque Verstappen, qui a commencé deuxième dans sa Red Bull, a pris le sillage de la Mercedes et a plongé à l’intérieur dans la première zone de freinage, les deux voitures se rapprochant dangereusement de la peinture.

Mais bien que Hamilton ait perdu cette bataille particulière et ait poursuivi Verstappen pendant la grande majorité de la course, il a finalement remporté la guerre en tant que stratégie supérieure de Mercedes, l’amenant pour un deuxième arrêt au stand au tour 42, a prouvé la décision clé sur le circuit. de Catalunya.

Avec des pneus beaucoup plus frais, Hamilton n’a pris que 18 tours pour combler un déficit de plus de 20 secondes face au Red Bull et dépasser Verstappen pour enregistrer sa 98e victoire en F1 – et étendre son avance au Championnat du monde à 14 points.

Interrogé sur le départ lors d’une interview avec Sky F1, Hamilton a déclaré: «C’était génial. Il [Verstappen] était dans mon angle mort. Si vous regardez dans votre miroir, vous pouvez voir une ligne droite en arrière, mais il était dans une zone où je ne savais pas exactement à quelle distance il se trouvait.

«Je pense que nous avons freiné tard dans le virage 1, aussi tard que possible, et j’ai dû renflouer par la suite, sinon nous allions entrer en contact.

«Après cela, ma stratégie vient de changer. Pas de problème. C’était un peu comme “ok, on joue, voyons comment on peut l’attraper et s’en sortir”. »

Hamilton avait le rythme de course le plus rapide, mais sur un circuit où les dépassements sont notoirement difficiles, c’est cet appel stratégique audacieux qui a fait une différence significative.

Cependant, le Britannique de 36 ans n’était pas convaincu à l’époque des mérites de s’arrêter pour des pneus neufs juste au moment où il était sur le point d’attaquer Verstappen.

«J’étais sur le point d’avoir une chance de le dépasser», a déclaré Hamilton. «J’étais vraiment en conflit, comme ‘est-ce que je viens ou est-ce que j’ignore l’appel et reste à l’écart?’

«De toute évidence, j’ai fait ce que l’équipe a demandé et c’est naturellement parce qu’il y a une grande confiance entre nous.

«C’était un gros pari et nous devions l’exécuter parfaitement et je pense que nous l’avons fait ensemble.»

