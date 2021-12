Max Verstappen a lutté contre les crampes dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi

Max Verstappen a continué d’avancer dans le dernier tour à Abu Dhabi même lorsque sa jambe était crampée – et sa récompense a été le titre.

Le Néerlandais avait perdu la tête de la ligne à Abu Dhabi au profit de Lewis Hamilton lors d’un match décisif pour le titre où les deux prétendants ont commencé la course au niveau des points.

Verstappen a tenté de repasser, générant la première controverse de la journée alors que Hamilton se dirigeait vers la zone de dégagement et conservait P1, les commissaires décidant qu’aucune enquête n’était nécessaire.

À partir de ce moment-là, Hamilton contrôlait, et même un arrêt au stand sous la Virtual Safety Car, ainsi qu’une défense sévère de Sergio Perez contre Hamilton, n’ont pas pu ramener Verstappen en lice pour la victoire.

Verstappen et Red Bull avaient alors besoin d’un miracle et il s’est avéré que Nicholas Latifi a fourni ce miracle avec son accident déclenchant une voiture de sécurité pour rassembler le peloton, permettant à Verstappen de plonger dans les stands pour un arrêt « gratuit », de monter des pneus tendres neufs. et rejoindre le peloton toujours P2.

Les voitures doublées ont fait l’objet d’une controverse entre lui et Hamilton, ce qui a permis à Verstappen de doubler lorsque la piste est devenue verte pour un dernier tour, devenant ainsi champion du monde de Formule 1 pour la première fois.

Mais alors que Verstappen alignait Hamilton pour cette passe dans le virage 5, il luttait contre une crampe à la jambe.

« J’avais vu Lewis avoir du mal à chauffer les pneus durs. Je suis resté proche et avec les pneus tendres, c’était plus facile », a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport.

« J’avais une grosse crampe à la jambe et j’étais heureux d’avoir pu la soulager brièvement dans le virage 5. Mais ensuite, les lignes droites sont revenues. »

La mère de Verstappen a admis que Hamilton était le pilote le plus fort à Abu Dhabi et sans cette voiture de sécurité, Verstappen lui-même est d’accord qu’il n’aurait pas été possible de rattraper Hamilton.

« Je n’aurais pas rattrapé Lewis, même avec des pneus neufs, ce n’était pas facile », a-t-il déclaré.

Verstappen avait minimisé l’importance de remporter le titre, mais son effusion d’émotion a raconté la vraie histoire une fois qu’il a franchi la ligne.

Ce fut un jour spécial pour Verstappen à Abu Dhabi car son père Jos, ainsi que sa famille, ses amis et ses compagnons de l’époque du karting étaient tous là pour le voir devenir champion.

« Mon père conduisait avec moi dans toute l’Europe. Le titre de champion du monde a toujours été l’objectif », a déclaré Verstappen.

« Maintenant, cela se produit, c’est juste fou. Et surtout parce que beaucoup de mes compagnons de l’époque du karting, des amis et ma copine étaient là.

« Je suis devenu très ému sur le tour de piste – parce que personne ne pouvait me voir là-bas. »