Max Verstappen a « peaufiné », mais l’agression est « toujours là »

Daniel Ricciardo pense que Max Verstappen a mûri en tant que pilote ces dernières années, mais son style de course global est à peu près inchangé.

Ricciardo a été partenaire du leader du championnat du monde chez Red Bull pendant trois saisons et ils se sont battus plusieurs fois sur la piste, notamment lorsqu’ils se sont heurtés en Azerbaïdjan en 2018 alors qu’ils se disputaient une position.

Verstappen a gardé son approche d’être percutant en défense, mais l’Australien pense qu’il s’est amélioré pour éviter les ennuis pendant la course.

« Que nous soyons coéquipiers ou non, nous connaissons tous Max. Nous savons comment il conduit », a déclaré Ricciardo, cité par Motorsport-Total.

« Il a toujours eu une approche agressive, mais je pense qu’il a mûri avec le temps et il est certainement impliqué dans moins d’incidents ou d’accidents que la première année environ. »

Ricciardo a ajouté que le style de conduite de Verstappen s’est « affiné » au fur et à mesure que sa carrière progressait « mais [aggression] est toujours là ».

Verstappen a été critiqué pour sa défense contre Lewis Hamilton à Interlagos en novembre, les deux rivaux pour le titre sortant de la piste au virage 4 en freinant tard alors qu’ils étaient côte à côte.

Les avis étaient partagés quant à savoir si Verstappen devait ou non laisser plus de place au pilote Mercedes, et la FIA a décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire à cette occasion.

Ricciardo a ajouté qu’il a toujours le sentiment que l’attitude de son ancien coéquipier envers la course n’a pas changé, mais il respecte le défi de l’affronter sur la piste.

« Je ne sais pas si l’action était bonne ou mauvaise, mais dans la lutte pour la victoire et à ce stade du championnat du monde, bien sûr, vous essayerez de vous battre aussi longtemps que vous le pourrez et ferez tout votre possible pour rester en tête », a déclaré l’Australien à propos de l’incident de Sao Paulo.

« Évidemment, ils sont tous les deux sortis de la piste, alors c’était peut-être trop une bonne chose.

« Comme je l’ai dit, je pense qu’il a mûri depuis la première année, mais son approche n’a pas changé au fil des ans. Je pense que j’ai toujours respecté ça. Vous savez que vous aurez une course difficile avec Max.

Verstappen mène Hamilton de huit points avant le premier Grand Prix d’Arabie saoudite ce week-end, et il a déclaré qu’il n’y avait « pas de place à l’erreur » sur ce qui est la piste de rue la plus rapide du monde.