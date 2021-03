Le patron de Red Bull, Christian Horner, a salué le déchaînement de Max Verstappen à la pole à Bahreïn alors qu’il portait des dégâts sur son RB16B.

Le Néerlandais est entré dans la première qualification de 2021 après avoir dépassé toutes les séances d’essais libres, et alors que lui et Sir Lewis Hamilton étaient au coude à coude pendant la majeure partie des qualifications, Verstappen a finalement remporté la pole pour le Grand Prix de Bahreïn de près de quatre dixièmes de seconde.

Cela a mis fin à la pole position de Mercedes lors de la course d’ouverture de la saison qui remonte à 2014.

« On ne sait jamais vraiment où l’on est, c’est le premier test de l’année quand le carburant sort, les modes du moteur augmentent et vous voyez où vous êtes », a déclaré Horner à Sky Sports F1 après les qualifications.

«Vous pouvez voir que c’est serré et replié, au milieu de la séance, il semblait que Mercedes avait eu l’avantage sur les médiums, Max est revenu à la fin là-bas sur les softs, et Lewis, je pense, était peut-être légèrement sous la limite lors de son dernier tour.

«C’est fantastique pour nous, c’est la première pole [at the season-opening race] depuis 2013 et Honda je pense depuis 30 ans. »

Au cours du premier trimestre, Verstappen a subi des dégâts sur le trottoir aux virages 2 et 3, ce qui, selon Horner, a coûté environ un dixième de seconde à son chauffeur.

Cela a donc rendu sa perche encore plus remarquable.

« Ouais, il a frappé le bas de la voiture assez fort, parce qu’ils roulaient si bas que nous avons perdu quelques morceaux de carbone sous l’avant de la voiture là-bas », a expliqué Horner.

«Et s’il porte environ un dixième de dégâts tout au long de la session, vous pensez qu’il est en Q1 et non pas en appuyant sur » oh non, ne ramassez pas ces dégâts « .

«Mais il a géré cela incroyablement bien. Il a vraiment ressenti cela, il est évidemment assis dessus alors qu’il franchit les bordures de trottoir, alors il a très bien répondu.

30 ans depuis la dernière pole lors d’un premier match de la saison 📚 @ Max33Verstappen redonne le pouvoir à Honda #Quali #PoweredByHonda pic.twitter.com/HffRmRpbqi – Honda Racing F1 (@ HondaRacingF1) 27 mars 2021

Les nouveaux abonnés à F1 TV Pro peuvent regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement avec un essai de sept jours. Inscrivez-vous ici! Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Les longs runs en pratique avaient Verstappen et Hamilton parfaitement égalés, alors Horner s’attend à une bataille féroce lors de la course de dimanche.

Il tenait également à faire l’éloge de Mercedes, qui, selon Horner, avait été «radiée» à l’approche du Grand Prix de Bahreïn.

«Ça va être très très serré, et je pense que toute l’équipe a travaillé très dur pendant l’hiver pour nous mettre dans cette position», a-t-il déclaré.

«Honda a également fait un travail remarquable.

«Mercedes, regardez comment ils sont arrivés. Tout le monde les a annulés au cours des deux dernières semaines, et ils sont là, et ils seront à nouveau là dans la course demain.

«Ils vont être un énorme défi à relever pour nous, mais j’espère que nous partons du meilleur endroit possible.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!