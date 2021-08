Max Verstappen a rencontré Michael Masi après des problèmes de drapeau rouge au troisième trimestre

Max Verstappen a déclaré avoir rencontré le directeur de course Michael Masi après la chute de Lando Norris en Q3 au GP de Belgique.

Des rafales de pluie avaient traversé le circuit de Spa-Francorchamps tout au long des qualifications, mais pour la dernière séance, elle s’est alourdie.

Néanmoins, la Q3 n’a pas été signalée au début, même si Norris et Sebastian Vettel ont suggéré à la radio de l’équipe que les conditions n’étaient pas sûres.

Cela s’est avéré vrai plus tard pour Norris qui a aquaplané à travers Eau Rouge, ce qui a entraîné un important shunt dans les barrières. Heureusement, une radiographie de son bras gauche est revenue claire et il était apte à concourir le jour de la course.

Il était cependant inquiétant qu’il ait fallu le crash de Norris pour que le drapeau rouge soit enfin montré, et après que le pole-sitter Verstappen ait terminé ses fonctions médiatiques, il s’est rendu au bureau de Masi pour discuter.

“Peut-être aurions-nous dû nous arrêter quelques secondes plus tôt, car il pleuvait déjà très fort”, a-t-il déclaré à De Telegraaf.

« Quand je suis revenu de la conférence de presse, je lui en ai parlé un moment, car je venais dans son bureau.

« Vettel y était déjà allé. La situation avec Lando ne s’est pas bien passée, mais les autres séances se sont bien passées.

Si vous avez des ennuis, il vous soutient On devrait tous essayer d’être un peu plus Seb 😇#BelgianGP 🇧🇪 #F1 @LandoNorris pic.twitter.com/md9Lz41iQY – Formule 1 (@F1) 28 août 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Et après les discussions, Verstappen est arrivé à la conclusion qu’à l’avenir, les pilotes peuvent faire un effort pour aider Masi à comprendre les conditions en piste.

« Nous pouvons communiquer le dimanche en tant que pilotes ce qui peut et ne peut pas être fait. Si possible nous continuons, si ce n’est pas possible, nous obtenons un drapeau rouge. Nous essayons de l’aider. Il est à l’intérieur et n’obtient pas les conditions exactes », a expliqué Verstappen.

« En Q3, vous devez risquer un peu plus. Mais vous ne devriez pas trop pousser non plus, car vous vous retrouvez alors huitième ou neuvième.

« Sous la pluie, il faut être beaucoup plus prudent que par temps sec. Si vous freinez ou braquez trop tard, vous perdez beaucoup de temps.

« Avec le recul, j’aime ça maintenant, mais une fois dans la voiture, il faut être très concentré. Vous pouvez également tout gâcher complètement. Ce n’est pas facile.”

La pluie est devenue plus forte et plus persistante pour la course de dimanche, où Verstappen a finalement été déclaré vainqueur avec la Safety Car incapable de libérer les pilotes pour la course.