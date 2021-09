Max Verstappen a répondu aux «attentes élevées» de la foule

Max Verstappen savait exactement ce que son public à Zandvoort attendait de lui – et a remporté cette victoire avec style.

Il est courant qu’un pilote attire de nombreux fans dans son pays d’origine, mais Verstappen est plutôt unique avec son armée de fans néerlandais qui le suivent de course en course.

Et donc, lorsqu’un grand prix est organisé dans votre pays d’origine, simplement pour se concentrer sur ce soutien, il devient assez ahurissant de considérer la pression subie par Verstappen.

Mais il n’a pas cédé, il a excellé, prenant la pole position et de là relever le défi courageux de Lewis Hamilton de Mercedes pour remporter la victoire et reprendre ainsi la tête du championnat des pilotes.

“Je sais que les fans ont toujours de grandes attentes lorsque vous venez ici”, a déclaré Verstappen, cité par Motorsport.com.

« Ils veulent bien sûr que vous gagniez, mais ce n’est jamais aussi simple avant d’arriver ici.

“Je pense que vous avez déjà vu toute cette année, quand Mercedes et nous avons été très proches l’un de l’autre, et oui, [you have] à livrer en fin de journée.

« Bien sûr, je suis déjà très satisfait de la pole, mais aussi de gagner la course.

« Ce qui était crucial aujourd’hui, c’était d’abord le départ, puis tout au long de la course, juste gérer cet écart qu’ils ne pouvaient pas réduire.

«Mais un sentiment incroyable, bien sûr, de gagner devant les fans, mais aussi le King regardait en famille. Juste une journée incroyable.

« Je sais que je dois me concentrer sur le pilotage, cela a été assez simple, mais bien sûr, il y a naturellement plus de distractions – surtout lorsque vous êtes sur la grille et que vous sortez, il y a plus de foule.

“Je pense que nous sommes suffisamment professionnels pour nous concentrer uniquement sur notre travail une fois que nous sommes dans la voiture.”

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Alors que Hamilton n’a pas pu entrer dans une fenêtre de dépassement contre Verstappen, il est néanmoins resté à portée du Néerlandais jusqu’à ce qu’il se présente pour une tentative de tour le plus rapide avec quelques tours à faire.

Et Verstappen a déclaré qu’il ressentait beaucoup la pression de son rival pour le titre.

“Toute la course, c’était assez serré entre moi et Lewis, il mettait vraiment la pression, réalisait de très bons tours”, a expliqué Verstappen.

« Je pense aussi qu’après l’arrêt final, je pense qu’à un moment donné sur le pneu médium et j’étais sur le pneu dur. Mais heureusement, cela a finalement suffi.

« 72 tours ici en poussant, c’était satisfaisant. Ouais, c’était cool.