‘Max Verstappen a six ans, j’étais dans ma deuxième année’

Lewis Hamilton a parlé de la pression de sa première année de victoire au titre mondial, avec des facteurs externes combinés à son inexpérience à l’époque, le comparant à sa bataille actuelle avec Max Verstappen.

La victoire d’Hamilton au Championnat du monde 2008 n’en est qu’à sa deuxième année en Formule 1, après avoir été à un point de remporter le titre lors de sa saison recrue.

Le Britannique avait précédemment laissé entendre que le premier combat à part entière de Verstappen pour un championnat du monde apportait une pression supplémentaire, tandis que le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a suggéré que c’était Hamilton qui était vraiment plus surveillé, compte tenu de son expérience.

Dans la situation actuelle, cependant, Hamilton dit qu’il se concentre simplement sur lui-même et sur la façon dont il gère sa conduite course par course.

« Je ne passe pas un instant à penser à ce qui pourrait ou non être une distraction pour lui, cela ne me dérange pas de toute façon », a déclaré le septuple champion du monde à Sky Sports.

« Si je fais mon travail au mieux de mes capacités, je n’ai pas de problème. C’est ainsi que j’aborde mon travail.

Mais Hamilton a parlé des différences auxquelles il a été confronté lors de sa première année de victoire par rapport à ce que sera Verstappen maintenant.

Le pilote Red Bull, 24 ans, en est maintenant à sa septième saison en tant que pilote de Formule 1 et a beaucoup d’expérience à son actif dans le fonctionnement du sport, ce que le septuple champion du monde a expliqué qu’il n’avait pas en remportant son premier titre. – et il n’avait pas encore un environnement optimal autour de lui pour lui donner les « outils » pour réussir à ce stade, en plus d’être derrière le volant.

Mais le temps et l’expérience lui ont offert une perspective, et Hamilton a admis que sa première fois en tant que champion du monde n’était pas une sinécure alors que la saison avançait.

« Mon premier titre ? C’était horrible », a expliqué le chauffeur de Mercedes. « Le voyage a été terrible, mais il a quoi, six ans ? J’étais en deuxième année.

« Je n’avais pas une grande structure autour de moi en termes de management, je n’avais pas d’aide pour savoir gérer toutes ces boules de courbe qui m’étaient envoyées.

« Je n’avais pas toute l’expérience, je n’avais pas tous les outils – sauf ceux dans la voiture – mais j’apprenais tous ces autres outils pour savoir comment être un bon coéquipier, travailler avec un groupe des gens et les aider à s’élever, et toutes ces sortes de choses. Ce qui était différent pour moi alors.

« Je suis reconnaissant d’avoir eu des expériences, je sais comment construire mon équipe, je sais comment gagner avec mon équipe et je sais comment profiter des hauts et des bas avec mon équipe. »