Max Verstappen a subi un test de pression artérielle lorsque Lewis Hamilton s’est éteint

Un SMS reçu lors d’un test de tension artérielle signifiait que le cauchemar du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Max Verstappen avait une fin plus positive.

Le Néerlandais était en route vers la victoire à Bakou, prêt à remporter une deuxième victoire consécutive en course de rue, lorsqu’une défaillance de pneu sur sa Red Bull l’a envoyé s’écraser à grande vitesse dans la barrière dans la longue ligne droite des stands.

Le deuxième incident de ce type de l’après-midi a provoqué l’arrêt de la course et, au redémarrage, le rival de Verstappen en championnat du monde, Lewis Hamilton, semblait en bonne position pour dépasser l’autre Red Bull, de Sergio Perez qui menait, pour la victoire. et un trait de 25 points.

Mais à partir d’un redémarrage debout, Hamilton n’a pas freiné à temps au virage 1 et a grimpé la route d’évacuation, pour finalement rentrer à la maison avant-dernier des 16 finisseurs pour s’assurer que le classement des pilotes reste inchangé dans les deux premières positions après un 0-0 dessiner.

C’était exactement la nouvelle que Verstappen avait voulu entendre pendant qu’il subissait des contrôles médicaux pour s’assurer que tout allait bien après son accident qui faisait trembler les os.

“J’étais allongé sur ce lit, ils vérifiaient ma tension artérielle et tout à coup mon téléphone vibrait et j’ai pensé” qu’est-ce qui se passe “parce que je pouvais entendre les voitures, bien sûr”, a expliqué Verstappen à Sky F1.

« Ensuite, j’ai eu fini et j’ai été autorisé à partir et j’ai vu sur mon téléphone que Lewis avait un problème au virage 1. Ma tension artérielle, même avec ce SMS, était tout à fait correcte ! »

Le pendule du titre aurait pu basculer dans un sens ou dans l’autre tout au long de l’après-midi à Bakou, mais est finalement resté exactement là où il était, avec Verstappen avec un point d’avance.

“Nous avons perdu beaucoup de points, nous aurions pu creuser l’écart au championnat, donc que cela se produise, surtout si près de la fin, est très frustrant”, a ajouté le joueur de 23 ans.

“C’est dommage. Je voulais creuser un peu plus l’écart avant de revenir à ce genre de [non-street] des pistes. Mais nous sommes toujours en tête du championnat, ce à quoi je ne m’attendais pas lorsque nous avons heurté ce mur.

💔sur ma propre course… Mais heureux pour l’équipe et un grand bravo à @SChecoPerez pour la victoire 💪 La voiture, les arrêts aux stands et la stratégie étaient encore une fois incroyables, grâce à @redbullracing. Pas grand chose de plus à dire pour le moment à part qu’on va continuer jusqu’au bout ⚔️ 🇦🇿 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Cwxp76LVZO – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 6 juin 2021

Verstappen et son patron d’équipe Christian Horner ont déclaré qu’il n’y avait aucune indication que la défaillance des pneus était sur le point de se produire.

« Je n’ai rien ressenti jusqu’au moment où je suis soudainement allé [into the barrier]”, a déclaré Verstappen. « Le pneu vient de sauter de la jante et ce n’est pas un bon impact à avoir. C’est un endroit assez dangereux pour avoir un pneu crevé à cette vitesse.

« Mais tout va bien pour moi, la voiture pas tellement. Jusque-là, je pense que nous avons eu une course très solide. En gros, je correspondais aux temps au tour que je devais faire et nous étions parfaitement en contrôle. Bien sûr, c’est très décevant ce qui s’est passé.

Horner, pour qui ce fut une journée d’émotions mitigées alors que Perez remportait sa première victoire pour Red Bull, a déclaré : « Je pense que j’ai vieilli d’environ 20 ans ! Nous regardions le canon de notre premier doublé depuis 2016, tout était sous contrôle.

« GP [race engineer Gianpiero Lambiase] Je venais de vérifier avec Max, tout allait bien, et puis boum, le pneu est parti.

« Pour le moment, on ne sait pas pourquoi. Il semblait que l’usure était en bon état, donc que ce soit des débris ou quelque chose qui s’est passé… c’est un grand endroit pour avoir un accident mais heureusement, il va bien.

« Nous gérons plutôt bien le pneu et vous pouviez voir toutes les épingles d’usure et tout cela se passait bien. Vous pourriez le voir soudainement dégonflé – que ce soit un peu de débris du shunt plus tôt [Stroll’s] vous ne savez tout simplement pas.

« Alors, je pense, récupérons le pneu et examinons-le complètement. Mais évidemment, se sentir à ce moment-là comme si le monde venait de tomber sous nous. »

