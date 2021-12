Max Verstappen a un avantage psychologique sur Lewis Hamilton

En ce qui concerne le pouvoir de l’esprit dans la bataille pour le titre 2021, Ralf Schumacher estime que Max Verstappen a l’avantage.

Seuls huit points séparent Verstappen et Lewis Hamilton avant le Grand Prix d’Arabie saoudite, où Verstappen peut potentiellement transformer son avantage en titre.

Mais en piste, il y a si peu de séparation entre les deux pilotes alors qu’ils poursuivent le même prix, dans le contexte de leur carrière et de ce que le triomphe signifierait, ils sont à des extrémités complètement opposées de cette échelle particulière.

Hamilton a déjà le plus de victoires et de pole positions de tous les pilotes de Formule 1 dans l’histoire parmi plusieurs autres records, mais en remportant un huitième titre cette saison, le joueur de 36 ans renverserait le dernier et le plus grand record restant en devenant le seul pilote à être sacré huit fois champion du monde.

Quant à Verstappen, il s’agit de sa première participation au Championnat des Pilotes mais, encore âgé de seulement 24 ans, il serait très surprenant que ce soit aussi sa dernière.

Et donc, mentalement, Schumacher pense que cela donne à Verstappen l’avantage sur Hamilton.

« En fin de compte, Max peut perdre et se dire toujours » eh bien, nous étions proches, cela n’a tout simplement pas fonctionné, mais j’ai encore assez de temps pour réessayer « », a déclaré Schumacher à Sky Germany.

« C’est un peu différent pour Lewis. Donc de mon point de vue, plus de pression est sur lui.

À plusieurs reprises cette saison, le duo a cogné des roues lors de combats en piste, notamment à Silverstone où Verstappen a été éliminé au premier tour, puis à Monza qui a mis fin à la course pour les deux pilotes lors de la chicane d’ouverture.

Mais lorsque l’occasion s’est présentée de reculer, c’est Hamilton qui l’a saisie par choix, vu le plus récemment au virage 4 lors du Grand Prix de Sao Paulo.

Hamilton pense que c’est la chose « intelligente » à faire et à préserver sa course au titre, mais Schumacher pense que Hamilton est maintenant contre cela car avec deux courses à disputer et huit points à renverser, il ne peut plus être aussi soumis à la conduite agressive de Verstappen.

« Lewis, bien sûr », a déclaré Schumacher lorsqu’on lui a demandé si ce serait Hamilton ou Verstappen qui a reculé sur la bonne voie.

« Il l’a déjà fait au Brésil et il l’a fait très habilement. J’ai trouvé toute la discussion sur les pénalités un peu étrange par la suite, mais Hamilton doit faire attention à Max pour la simple raison qu’il est en tête.

Et à ce stade, Schumacher espère que Verstappen n’acceptera pas le discours extérieur selon lequel il pourrait s’assurer qu’un accident se produise.

« J’espère que nous traverserons ces deux dernières courses sans accident. Il y a des gens qui disent que Max pourrait provoquer un accident, mais je n’espère vraiment pas cela », a affirmé Schumacher.

« Et en fin de compte, je pense que les fans veulent voir le meilleur pilote gagner avec une décision juste. »