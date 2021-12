Le combat de championnat de Formule 1 le plus intense depuis des années sera décidé au cours des deux prochains week-ends et Max Verstappen et Lewis Hamilton en sont la raison.

Et tandis que Hamilton aime attiser un peu les flammes – selon le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner – Verstappen s’en moque.

Hamilton et Verstappen ont encore deux courses à disputer dans l’une des courses au titre les plus passionnantes jamais vues

Le Néerlandais Verstappen de Red Bull mène actuellement le septuple champion du monde de huit points avant les deux dernières courses de l’année au Moyen-Orient.

Il s’agit de l’une des courses au titre les plus qualitatives dont le sport ait jamais été témoin, mais la pression est sur Verstappen alors que des victoires consécutives au Brésil et au Qatar ont donné un élan à la Mercedes de Hamilton.

Horner, cependant, a pris des mesures pour soulager la pression de son pilote vedette en lui prodiguant des éloges avant l’épreuve de force de ce week-end en Arabie saoudite.

S’adressant aux médias, il a déclaré : « Max conduit comme Tyson Fury se bat. Il a le même cœur.

«Vous savez juste qu’il va tout donner et si vous le renversez, il va se relever.

GETTY

Horner a balayé les critiques de Hamilton

« Il a ce désir ardent, cet engagement total. Je mettrais de l’argent sur le premier tour lancé de Max en Arabie saoudite étant le plus rapide de tous les pilotes.

Horner a également frappé les fouilles apparentes de Hamilton contre son chauffeur.

Ajoutant à The Telegraph, il a déclaré: «Lewis laisse continuellement tomber ses petites fouilles ou provocations subtiles. Mais je pense que ce qui est bien avec Max, c’est qu’il ne s’en fout pas.

« Il est qui il est. Il conduit une voiture rapidement. Et puis il veut rentrer chez lui et jouer sur sa PlayStation. C’est aussi simple que ça. »

Hamilton aime essayer de se mettre sous la peau de Verstappen

Horner a également déclaré que Verstappen s’entraînait aussi bien qu’avant les deux dernières courses du calendrier F1.

Il a écrit dans sa chronique RedBull.com : « La maturité dont Max a fait preuve tout au long de la campagne a été extrêmement impressionnante.

« Il est détendu et gère incroyablement bien la pression, je pense qu’il pilote mieux que jamais.

« Un bon exemple de cela était pendant la course au Qatar, quand il a senti que nous ne pouvions pas attraper Lewis, mais a commenté à la radio qu’il « voulait s’amuser. »