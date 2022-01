Max Verstappen admet que « la chance est arrivée au bon moment » pour lui lors de la saison de Formule 1

Max Verstappen a admis qu’il avait eu de la chance exactement au bon moment dans une saison tumultueuse en 2021 pour devenir champion du monde.

Le Néerlandais pense avoir économisé toute sa fortune pour le Grand Prix d’Abou Dhabi, au cours duquel une voiture de sécurité en fin de course a ressuscité ses espoirs de détrôner Lewis Hamilton.

Bien qu’il ait mené le classement des Pilotes pendant la majeure partie de la campagne, Verstappen aurait pu avoir beaucoup plus de points dans le sac sans trois incidents au cours de l’été.

Il s’est écrasé lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan en raison d’une crevaison de pneu avec une victoire semblant certaine, s’est aggravé dans une collision avec Hamilton, heurtant à nouveau le mur, à Silverstone, puis son GP de Hongrie a été ruiné lorsqu’il a été heurté au premier virage par Valtteri Bottas .

Cependant, le retour sur investissement de tout cela est venu à Yas Marina où la voiture de sécurité a été déployée après l’accident de Nicholas Latifi, donnant à Verstappen l’opportunité de s’arrêter pour des pneus neufs qui se sont avérés essentiels lorsque le grand prix a repris pour un dernier tour de course.

« C’est toujours difficile d’utiliser le mot juste pour cela, mais vous avez besoin d’un peu de chance dans votre vie, et je pense que jusqu’à ce point, je n’ai pas vraiment eu beaucoup de chance dans la saison – sinon je pense que le championnat serait ont été décidés bien plus tôt », a déclaré Verstappen lors d’une interview avec Sky Sports.

« La chance est arrivée au bon moment pour moi et bien sûr, vous devez toujours saisir l’opportunité, ce que nous avons fait en équipe. »

Le joueur de 24 ans a déclaré que sans la voiture de sécurité, il savait que ses chances de titre étaient presque terminées – non pas qu’il aurait abandonné jusqu’à ce que le drapeau à damier soit passé.

« Ça avait l’air très dur là-bas », a-t-il ajouté. « Bien sûr, je pouvais voir qu’ils (Mercedes) étaient plus rapides. Je pense que nous avons tout essayé en équipe, puis je me suis dit : « Je vais juste faire tout ce que je peux ici, aller jusqu’au bout, tout donner, ne pas leur donner l’air facile ».

« Nous avons pris les pneus. Peut-être qu’avec le recul, vous pourriez dire que s’ils avaient pris les pneus, je serais resté dehors et alors vous avez le scénario à l’envers.

Verstappen a également reconnu la manière dont l’équipe Red Bull s’était renforcée tout au long de l’année pour lui fournir une voiture pour soutenir un défi concerté pour Mercedes, qui avait fait les choses à sa guise depuis si longtemps.

« L’équipe a toujours dû essayer d’être parfaite », a déclaré le nouveau champion du monde.

« Cela apporte beaucoup de pression et de stress pour tout le monde et je pense que c’est assez extraordinaire parce que j’ai eu des saisons auparavant quand j’étais sur le podium mais je n’étais pas vraiment fatigué parce qu’il n’y avait rien à pousser, ils (Mercedes) étaient trop loin loin de moi et j’étais assez confortablement troisième ou peu importe. Donc, avoir une saison comme celle-ci était assez intense.