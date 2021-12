Max Verstappen admet que le départ du Grand Prix d’Abou Dhabi en pneus tendres n’était pas prévu

Le poleman Max Verstappen a admis qu’il n’avait pas été prévu à l’origine de commencer l’épreuve de force pour le titre du Grand Prix d’Abu Dhabi en pneus tendres.

Verstappen sera au premier rang aux côtés de son rival du Championnat du monde Lewis Hamilton. S’il devance toujours le Britannique au drapeau à damier, le Néerlandais s’emparera pour la première fois de la couronne Pilotes.

Les deux protagonistes se lancent dans une course alléchante en décidant de la 22e et dernière course d’une saison captivante au niveau des points, mais Verstappen détient l’avantage de neuf victoires contre les huit d’Hamilton.

Red Bull a réussi les qualifications à Yas Marina malgré quelques moments de nervosité, tout d’abord lorsque les ailes arrière de leurs voitures étaient encore en urgence quelques minutes avant le début de la Q1.

Puis est venu un changement de stratégie au cours de la Q2 lorsque Verstappen a crevé ses pneus à gomme moyenne avec un blocage dans le virage 1, forçant un passage aux softs sur lesquels il a ensuite enregistré son temps le plus rapide de cette session – et s’alignera donc pour le grand prix sur ce même plateau.

Mais malgré les craintes d’un éventuel lock-out de Mercedes au premier rang, Verstappen a obtenu son premier tour lancé en Q3 parfaitement, aidé par un remorquage de son coéquipier Sergio Perez, pour assurer la pole position par un étonnamment confortable 0,371 seconde de Hamilton. .

INCROYABLE! La pole est tout simplement la meilleure façon de commencer la course finale💪 Excellent effort d’équipe👌Merci, @SCecoPerez, @redbullracing et @hondaracingf1 pour la poussée 👊 #AbuDhabiGP🇦🇪 pic.twitter.com/1p1vUCdvLx – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 11 décembre 2021

Christian Horner avait déclaré lors de la couverture de Sky F1 qu’il s’agissait d’un appel « 50-50 » pour commencer sur les pneus tendres car cela offrait des « opportunités stratégiques », mais lors de la conférence de presse post-qualification, Verstappen a suggéré que cela n’avait pas été un tel vue équilibrée après tout.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prévu de commencer sur les softs, le joueur de 24 ans a répondu : « Naturellement, ce n’était pas parce que j’essayais de commencer sur les médiums, mais j’ai laissé tomber celui-là.

« Mais je me sentais bien hier sur le long terme également sur les softs, donc ce n’était pas vraiment une décision difficile à prendre de dire ensuite ‘d’accord, concentrons-nous sur les softs’. »

Bien que le remorquage de Perez ait semblé décisif dans la mesure où Verstappen était beaucoup plus rapide que Hamilton, le pilote et son chef d’équipe ont convenu que cela ne représentait pas tout le delta – car c’était de toute façon un tour brillant du Néerlandais.

« Bien sûr, lors de cette première manche, c’était très agréable », a déclaré Verstappen à propos de l’effet de remorquage. « Ensuite, lors de ma deuxième manche, j’ai eu une très bonne sortie du virage 7, donc je n’ai même pas perdu de temps dans cette ligne droite, juste tout seul à suivre les voitures.

« Mais bien sûr, pour cette première manche, c’était un beau remorquage. »