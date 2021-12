Max Verstappen admet que son opinion sur Lewis Hamilton a changé pour le pire

Max Verstappen a déclaré que sa vision personnelle de Mercedes et de son concurrent Lewis Hamilton s’est détériorée cette saison.

Une saison de rebondissements a produit une bataille épique pour le championnat entre Hamilton et Verstappen, et à juste titre, les deux pilotes se dirigent maintenant vers le Grand Prix d’Abou Dhabi, à égalité avec 369,5 points.

Le chemin vers ce point a cependant impliqué plusieurs controverses avec la paire entrant en collision à plusieurs reprises, les plus gros shunts venant aux Grands Prix de Grande-Bretagne et d’Italie.

Il y a eu d’autres contacts en Arabie saoudite alors que Hamilton est entré dans le dos d’un Verstappen au ralenti, à qui l’on avait demandé de céder la tête à son rival.

Et le drame ne s’est pas limité aux pilotes car de retour dans le paddock, le patron de Mercedes Toto Wolff et le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner se sont affrontés pendant une grande partie de la saison.

Tout cela a eu un impact sur le point de vue de Verstappen sur Hamilton et son équipe Mercedes.

Interrogé par The Race si cette saison avait changé son opinion sur Hamilton et Mercedes, Verstappen a répondu : « Oui. Beaucoup. Et pas de manière positive.

Verstappen avait clairement indiqué qu’il se sentait victime d’un traitement injuste de la part de la FIA et des commissaires de course, et l’ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone a même récemment accusé Hamilton et Mercedes d’avoir intimidé le Néerlandais.

Ainsi, lorsque ces commentaires lui ont été soumis, Verstappen a déclaré que quelque chose n’était « pas correct ».

« Eh bien, il sent clairement que quelque chose ne va pas », a déclaré Verstappen en réponse aux paroles d’Ecclestone.

« Je ne suis pas victime d’intimidation, mais je pense que ce qui se passe bien sûr n’est pas correct. »

Verstappen était confus après le Grand Prix d’Arabie saoudite, où il a écopé de 15 secondes de pénalités en temps et a été sommé de céder sa place à Hamilton à plusieurs reprises, la FIA n’étant pas satisfaite de la conduite de sa conduite.

Le Néerlandais n’a donc pas caché le fait qu’il pense être traité différemment des autres pilotes de F1.

Interrogé sur une vidéo enregistrée par le boxeur Tyson Fury, qui a montré son soutien à Verstappen après les critiques en Arabie saoudite, Verstappen a déclaré : « En fin de compte, les critiques sont toujours là. Mais je pense que ce qui est injuste, c’est que je suis juste traité différemment des autres pilotes.

« Il est clair que les autres pilotes peuvent s’en tirer et moi pas, et c’est un peu un problème. »