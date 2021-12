Max Verstappen admet qu’il a « ressenti » de la sympathie pour Lewis Hamilton après le drame pour le titre de F1

Max Verstappen admet qu’il a « senti » pour Lewis Hamilton après le Grand Prix d’Abou Dhabi, reconnaissant que son rival pour le titre avait « tout bien fait » dans la course.

Une bataille captivante pour le championnat du monde s’est réduite au tout dernier tour de course à Yas Marina, où Verstappen a profité de son arrêt au stand effectué dans des conditions de Safety Car pour dépasser Hamilton qui contrôlait le grand prix depuis le début.

Ce fut un revirement remarquable de la journée et le scénario le plus déchirant pour Hamilton qui, jusqu’à ce que la direction de course décide de manière controversée de mettre les feux au vert pour ce dernier tour, devait penser qu’un huitième titre de pilote record était tout sauf dans le sac.

Les relations entre les deux protagonistes s’étaient détériorées avant le décideur alors qu’ils se disputaient durement sur la piste, mais le respect a été montré des deux côtés immédiatement après la course.

Cela a continué, Verstappen sympathisant avec le Britannique dans les engagements médiatiques qu’il a pris alors que la poussière commence à retomber sur un point culminant remarquable de la campagne.

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ!!!! C’est juste incroyable. J’ai commencé à courir avec mon père il y a plusieurs années. Nous rêvions de devenir champion du monde et maintenant nous le sommes. (1/3) pic.twitter.com/sQ3WBEjWZ6 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 12 décembre 2021

« Il y avait une équipe qui était incroyablement heureuse et une autre qui était déçue », a déclaré le Néerlandais à une sélection de journalistes, dont Motorsport.com.

« Bien sûr, je me sentais pour Lewis. Il a tout fait correctement, tout au long de la course. Mais la F1 peut être très imprévisible.

«Et bien sûr, cela peut aller dans les deux sens. Cela aurait pu être l’inverse aussi, où je contrôlerais la course puis la perdrais dans le dernier tour. Cela fait malheureusement aussi partie de la course.

« Lewis est un grand sportif. C’est la course et nous devons tous y faire face, que ce soit positif ou négatif. Mais il reviendra très fort car c’est un pilote incroyable.

Verstappen a déclaré qu’il considérait son triomphe comme un « miracle » car tout espoir semblait avoir disparu lorsqu’il n’a pas pu suivre le rythme de Hamilton tout au long du Grand Prix.

Le joueur de 24 ans était parti de la pole position, mais a été battu hors de la ligne et malgré deux arrêts aux stands pour pneus durs, il n’a pu réduire considérablement l’écart avec Hamilton que lorsque son coéquipier Red Bull, Sergio Perez, a tenu le coup. le septuple champion.

« Bien sûr, j’ai vu que je n’attrapais pas assez », a déclaré Verstappen. « Alors je me suis dit de continuer à pousser jusqu’à la fin parce que je ne vais pas abandonner. Et c’est ce que nous avons fait.

« La voiture de sécurité est sortie, bien sûr. Nous avions besoin d’un miracle et cela s’est produit, mais vous devez encore en tirer parti. Vous devez aller pour le dépassement. C’est ce que nous avons fait.

« Et oui, c’était une fin dramatique à coup sûr. »

