Max Verstappen affronte le « grand moment fort » de la première saison de Formule 1 de Mick Schumacher

Rouler au volant avec Max Verstappen a été l’un des moments marquants de Mick Schumacher lors de sa saison recrue en F1 pour Haas.

En compétition dans le VF-21 sous-développé, Schumacher était rarement capable d’aller plus loin que de troubler l’arrière du milieu de terrain inférieur, mais lors du Grand Prix de Hongrie 2021, sa chance est venue de se battre avec certains des gros frappeurs.

Après avoir subi de lourds dommages au départ, Verstappen s’est retrouvé au milieu du terrain, incapable de faire beaucoup de progrès à partir de là, tandis que plusieurs autres incidents se sont produits dans ce premier tour avec la course puis le drapeau rouge.

La pluie a compliqué les choses, seul Lewis Hamilton n’étant pas au stand pour les pneus slicks lors du tour de formation vers la grille, le laissant tomber pour la dernière fois lorsqu’il s’est arrêté.

Tous ces facteurs se sont réunis pour placer Schumacher dans le top 10 pendant un certain temps, et malgré son recul alors que la course se stabilisait, il s’est assuré de se battre, le plus féroce venant contre Verstappen.

Bien sûr, les dommages causés à sa Red Bull n’ont pas aidé Verstappen, mais l’expérience de combattre le pilote qui est devenu champion du monde était bien sûr une expérience inoubliable pour Schumacher lors de sa première année de course de F1.

La saison de Mick en images 🖼️ @SchumacherMick revient sur les grands moments de sa saison recrue en F1 🏁#HaasF1 pic.twitter.com/h01SuDcNxm – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 26 décembre 2021

Parlant de cette ferraille dans le cadre de ses moments forts de la saison 2021 lors d’une vidéo de Haas, Schumacher a déclaré : « Se battre avec Max était évidemment l’un de nos moments forts, certainement l’un de mes plus grands moments forts de la saison.

« Nous avons eu une bonne course, un bon départ, nous nous sommes battus dans le top 10 pendant un certain temps et nous avons eu notre meilleure fin de saison là-bas en P12, donc juste en dehors des points et je pense qu’il ne nous manquait pas grand-chose peut-être à faire le pas dans les points.

« Mais nous aurons plus de chances. »

Cela dit, une autre expérience de la saison recrue de Schumacher qui correspondait à celle-ci, ou peut-être la surpassait, était de se qualifier pour la Q2 au Grand Prix de Turquie où il a ensuite obtenu la 14e place sur la grille.

Schumacher a estimé que la Turquie était un « grand point culminant » en raison de la façon dont Haas, en tant qu’équipe, a tout réussi pour obtenir ce résultat fantastique.

« Je pense que la Turquie a été l’un des grands moments pour moi – entrer en Q2 au mérite était quelque chose de très spécial », a-t-il déclaré.

« Nous avons été rapides dès le début, nous avons réussi à faire les bons changements, nous avons pris les bonnes décisions quant au moment de sortir, et la voiture était incroyable et l’équipe a fait un énorme travail pour me faire sortir au bon endroit. , en me donnant les bonnes informations.

« Et tout comme le travail d’équipe, obtenir la voiture comme nous le voulions [be] sur la piste était assez spécial.

« Nous avons fait quelques bonnes courses depuis, mais je pense que celle-ci a définitivement été l’un de nos moments forts cette année. »