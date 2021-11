Max Verstappen appelle Red Bull à « clouer » le triple en-tête, à partir du Mexique

Se préparant pour un triplé intense à partir du Mexique, Max Verstappen a fait appel à Red Bull pour « clouer » les trois prochaines courses.

La Formule 1 touche à la fin d’une saison 2021 palpitante, au cours de laquelle Verstappen s’est affronté avec Lewis Hamilton pour des victoires en course et la tête du combat pour le championnat.

Avec cinq courses restantes, cette avance appartient à Verstappen, le Néerlandais ayant doublé son avantage avec sa victoire en Grand Prix des États-Unis.

Mais avec seulement 12 qui séparent les protagonistes et 133 encore en jeu, le joueur de 24 ans a exhorté Red Bull – et lui-même – à ne pas laisser tomber le ballon en courant.

« Je suis impatient d’y être et je suis ravi de commencer », a-t-il déclaré, « même si je sais que la triple tête va être occupée.

« C’est extrêmement important pour moi et pour l’équipe d’essayer de remporter les trois prochaines courses maintenant que nous nous battons pour le championnat.

« Il y aura beaucoup de temps de trajet et de décalage horaire, mais j’ai hâte d’être de retour en piste au Mexique et au Brésil et j’ai hâte de relever le défi de courir sur la nouvelle piste au Qatar.

Le triple titre commence au Mexique, un lieu où Verstappen a connu des hauts et des bas.

2017 🏆 2018 🏆 Voici plus de souvenirs #MexicoGP ce week-end 💪 pic.twitter.com/7VC3Z1K5Hh – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 2 novembre 2021

Il a remporté la course en 2017 et à nouveau en 2018, tandis qu’en 2016, il a été pénalisé au lendemain du grand prix pour avoir coupé un virage alors qu’il tentait de garder Sebastian Vettel derrière lui dans leur bataille pour la troisième place.

Une autre pénalité a suivi en 2019, cette fois lors des qualifications, où il s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour ne pas avoir ralenti pour les drapeaux jaunes. Dans cette course, une crevaison précoce a également coûté au pilote, qui a récupéré pour terminer à la sixième place.

Verstappen ne garde que les bons souvenirs frais dans ses pensées.

« J’ai de bons souvenirs de courses au Mexique avec mes deux victoires en course », a-t-il déclaré.

« J’ai hâte de courir à nouveau ici, surtout après n’avoir pas pu voyager ici pendant un certain temps.

Red Bull peut s’attendre à un accueil enthousiaste grâce en partie au coéquipier de Verstappen en 2021, Sergio Perez, le seul pilote mexicain sur la grille de F1.

« Je sais que nous aurons beaucoup plus de fans maintenant avec Checo dans l’équipe, donc j’ai hâte de les voir tous sur la piste et bien sûr, j’espère que nous pourrons avoir un week-end compétitif », a ajouté Verstappen.

La bataille de Verstappen pour le titre mondial n’est pas la seule dans laquelle Red Bull est engagé, l’équipe derrière Mercedes de 23 points dans la chasse au championnat des constructeurs.

Red Bull a remporté les deux pour la dernière fois en 2013.