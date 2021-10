Max Verstappen arrache la pole position à Lewis Hamilton

Max Verstappen et Lewis Hamilton s’affronteront depuis la première ligne à Austin, le leader du Championnat du monde arrachant la pole à son rival pour le titre.

Avec des taches de pluie commençant à tomber à COTA, Verstappen a fait tomber Hamilton de la première place avec un temps de 1:32.910, deux dixièmes plus rapide que Hamilton qui s’est considérablement amélioré lors de sa dernière manche en Q3.

Sergio Perez, qui s’était retrouvé en pole provisoire après les premiers tours chauds de la Q3, a dû se contenter de la P3. Valtteri Bottas, P4 qualificatif, perdra cinq places à P9 en raison d’une autre pénalité moteur.

Dans la bataille du milieu de terrain, le duo Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz partira devant leurs rivaux McLaren, tandis que Pierre Gasly et Yuki Tsunoda dans les voitures AlphaTauri ont également atteint la Q3.

Il y avait un travail acharné dans le garage Red Bull avant les qualifications alors que les mécaniciens renforçaient les ailes arrière des deux voitures, après avoir découvert une fissure capillaire sur la RB16B de Verstappen pendant la FP3.

Les deux étaient prêts, cependant, lorsque la piste est devenue verte pour les qualifications – qui s’accompagnaient d’un risque surprise de 40 % d’averse – et a immédiatement posé les premiers jalons avec leurs tout premiers tours en Q1.

Verstappen a réussi un temps de 1:34,521 pour avoir 0,054 seconde d’avance sur son coéquipier Perez, tandis que Bottas et Hamilton étaient respectivement à un et deux dixièmes de leurs tentatives d’ouverture.

Les deux pilotes McLaren rejoindraient alors la fête avec 1:34.407, la nouvelle référence établie par Ricciardo ; Norris s’est inscrit en P3 avec l’ancien coéquipier Carlos Sainz devançant également Perez, Bottas et Hamilton.

Verstappen et Perez sont rapidement revenus respectivement en P1 et P2 lors de leurs deuxièmes tours chauds, complétés avec cinq minutes restantes au chronomètre de la séance. Le premier menait le second de seulement 0,017 seconde.

La paire Red Bull, Ricciardo, Norris et Sainz ont tous suivi un briefing pour les derniers tours de la Q1. Ils ont d’abord vu Hamilton s’améliorer légèrement sur les pneus tendres usagés à P7, puis Leclerc a bondi à P1 sur la feuille de temps avec un 1:34.153.

En bas de la feuille de temps, Lance Stroll, Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont tous été éliminés de la Q1 – aucun d’entre eux n’a pu punir une rotation tardive d’Antonio Giovinazzi.

Hamilton et Bottas, ainsi que Verstappen, Perez, Leclerc, Ricciardo, Norris, Ocon et Gasly sont tous réapparus en piste avec des pneus moyens attachés en Q2, en se concentrant pleinement sur la stratégie des pneus de départ pour la course de dimanche.

Verstappen a établi un temps d’ouverture impressionnant, un temps de 1:33.464 qui était de 0,333 seconde d’avance sur Hamilton en deuxième et quatre dixièmes d’avance sur le reste des cinq premiers. Perez a vu son premier tour de la Q2 supprimé après avoir dépassé les limites de la piste au virage 19, tout comme Ricciardo pour la même infraction au virage 9.

Les deux pilotes ont réussi à sortir de la zone d’élimination de la Q2, mais on ne pouvait pas en dire autant d’Esteban Ocon, Sebastian Vettel, George Russell, Antonio Giovinazzi et Fernando Alonso.

Vettel, Alonso et Russell devraient s’aligner respectivement en P18, P19 et P20 après que les trois pilotes aient installé de tout nouveaux groupes motopropulseurs avant l’extinction des feux dimanche après-midi. Russell a été relégué au bas du trio après avoir vu son dernier tour en Q2 supprimé pour des limites de piste.

Ensuite, c’était le moment critique. Hamilton a été le premier à jeter le gant avec 1:33,564 mais, en un clin d’œil, Bottas a amélioré cela de 0,089s.

D’énormes acclamations ont alors éclaté des tribunes bondées du COTA. D’abord pour Verstappen alors qu’il a devancé les deux voitures Mercedes dans l’ordre hiérarchique, puis, étonnamment, pour Perez qui s’est placé en pole provisoire, réduisant de 0,019 seconde le meilleur de Verstappen.

Hamilton s’est ensuite placé en pole provisoire par 0,061 seconde dans les phases finales, mais la bataille était loin d’être terminée puisque Verstappen est devenu le plus rapide de tous dans le premier secteur.

Avec des taches de pluie tombant dans la voie des stands, Verstappen a gardé son sang-froid et s’est assuré qu’il serait celui avec cet avantage peut-être crucial avant le virage 1 dimanche.

Classement qualificatif

1 Max Verstappen Red Bull 1:32.910

2 Mercedes Lewis Hamilton 0.209s

3 Sergio Perez Red Bull 0.224s

4 Valtteri Bottas Mercedes 0.565s

5 Charles Leclerc Ferrari 0.696s

6 Carlos Sainz Ferrari 0.882s

7 Daniel Ricciardo McLaren 0.898s

8 Lando Norris McLaren 0.977

9 Pierre Gasly Alpha Tauri 1.208s

10 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 2.008

11 Esteban Ocon Alpin 1:35,377

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:35.400

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:35.794

14 Fernando Alonso Alpin 1:44.549

15 George Russell Williams Pas d’heure fixée

16 Lance Promenade Aston Martin 1:35,983

17 Nicolas Latifi Guillaume 1:35,995

18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:36.311

19 Mick Schumacher Haas 1:36,499

20 Nikita Mazepin Haas 1:36.796